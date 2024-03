Caos Maignan, dall’infortunio al miracolo: il francese protagonista a Praga

Ecco cosa è successo nei primi venti minuti di Slavia Praga-Milan, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: Maignan protagonista

Inizio complicato per il Milan di Stefano Pioli che ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Mike Maignan. Il portiere francese ha subito un brutto fallo da parte di Vicek in area di rigore.

Un fallo che ha tenuto l’estremo difensore per terra prima dell’intervento dello staff sanitario. Un paio di minuti dopo Maignan ha alzato la mano, accasciandosi nuovamente sul terreno di gioco dell’Eden Arena, chiedendo di fatto il cambio.

Milan, cambio per Maignan e Slavia in dieci

Marco Sportiello era pronto ad entrare, indossando i guanti, ma il francese ha poi deciso di stringere i denti, rimettendosi in piedi.

Fischi copiosi dello stadio nei confronti del numero sedici, che poco dopo si è reso protagonista di un vero e proprio miracolo. Al 20esimo, però, Maignan ha lasciato davvero il terreno di gioco definitivamente, per un trauma contusivo, prima del rosso per Holes, dopo l’intervento al VAR dell’arbitro. Un inizio di gara caldissimo a Praga, con lo Slavia chiamato, ancora una volta, a giocare in dieci contro i rossoneri.

AGGIORNAMENTI ORE 19.45 – Per Mike Maignan è confermato il trauma contusivo al ginocchio. Il ginocchio, come appreso da Calciomercato.it, è stabile. Domani l’estremo difensore svolgere gli esami del caso.