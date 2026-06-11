Gli allenatori dei Mondiali 2026, chi sono i C.T delle 48 nazionali: tre italiani e cinque ex Serie A

Ecco chi sono i c.t. delle 48 nazionali che parteciperanno ai Mondiali 2026. Oltre ai tre italiani non mancano i volti noti tra ex allenatori e calciatori di Serie A. Il più vecchio ha …78 anni

Il campionato del mondo di calcio rappresenta una tappa fondamentale nella carriera dei C.T. delle nazionali i quali si giocano un’opportunità che, per molti di loro, sarà irripetibile.

Già, ma chi sono i 48 allenatori che si siederanno in panchina in Usa, Canada e Messico ? Cominciamo dagli italiani. Carlo Ancelotti proverà a completare il proprio palmares di trionfi con la vittoria di un Mondiale. Lo farà alla guida della nazionale brasiliana, cinque volte campione e simbolo stesso della competizione. Ha alzato la Coppa del Mondo da calciatore, Fabio Cannavaro, scelto dall’Uzbekistan per la prima partecipazione in assoluto della nazionale asiatica. Non manca certo di talento la Turchia di Vincenzo Montella che ha riportato i suoi a un Mondiale dopo ben 24 anni di assenza.

Allenatori Mondiali 2026, ecco chi sono gli ex Serie A

In panchina ai Mondiali siederanno allenatori che hanno militato in passato in Serie A da tecnici o calciatori. E’ un ex del nostro campionato Lionel Scaloni, c.t. campione del mondo in carica con l’Argentina ed ex giocatore di Lazio e Atalanta. Ha vinto il Mondiale 2018, Didier Deschamps (ex centrocampista della Juve campione d’Europa nel 1996), al suo terzo campionato del mondo consecutivo alla guida della Francia, finalista della passata edizione.

Ha allenato Roma e Napoli, Rudi Garcia, scelto dal Belgio dopo l’esonero con il club partenopeo del novembre 2023 nell’annata post scudetto. Vladimir Petkovic ha vinto con la Lazio la Coppa Italia 2013 (quella della finale con la Roma) poi è stato c.t. della Svizzera e ora con l’Algeria disputerà il suo secondo Mondiale. Ha militato in Serie A dal 2000 al 2005 con Inter, Parma e Genoa, Sabri Lamouchi ora c.t. della Tunisia, qualificata al Mondiale per la terza edizione consecutiva

I veterani, il più vecchio e .. El Loco

Il portoghese Carlos Queiroz è un habituée della competizione. Ha esordito nel 2010 con il Portogallo poi nel 2014, nel 2018 e nel 2022 ha guidato l’Iran. Ora sarà sulla panchina del Ghana, possibile outsider nel gruppo di Inghilterra e Croazia.

Croazia che avrà di nuovo in panchina Zlatko Dalic, c.t. della nazionale balcanica finalista a Russia 2018 e terza classificata in Qatar.

Abbiamo già citato il tris di Didier Deschamps da c.t. della Francia, stesso traguardo raggiunto da Javier Aguirre, presente di nuova sulla panchina del Messico dopo le partecipazioni nel 2002 e nel 2010, entrambe concluse agli ottavi. Identico traguardo per il c.t. più anziano presente ai Mondiali ovvero l’olandese Dick Advocaat. A 78 anni, è stato richiamato da Curaçao (dopo il breve intermezzo del connazionale Rutten) per il primo storico mondiale della rappresentativa centroamericana. Prima di Curaçao, Advocaat ha disputato il Mondiale con l’Olanda nel 1994 e la Corea del Sud nel 2006.

Argentina nel 2002, Cile nel 2010 e ora Uruguay. Saranno tre Mondiali anche per Marcelo “El Loco” Bielsa che proverà a riportare la Celeste tra le big dopo la deludente eliminazione al girone in Qatar. Due, invece, le partecipazioni da c.t. al Mondiale per Lionel Scaloni (allenatore dell’Argentina, Hajime Moriyasu (c.t. del Giappone), Murat Yakin (entrambe con la Svizzera), Roberto Martinez (ora c.t. del Portogallo ed ex Belgio) e Graham Arnold (ora all’Iraq e nel 2022 con l’Australia).

Rifiutato dai tifosi del Milan e ora ai Mondiali con il Qatar

Due anni fa, il Milan era alla ricerca dell’allenatore che avrebbe dovuto sostituire Stefano Pioli. La dirigenza scelse lo spagnolo Julen Lopetegui. Una nomina che non si è effettivamente concretizzata per la sollevazione dei tifosi rossoneri che chiedevano un profilo di maggiore prestigio. Alla fine, al suo posto, venne scelto Paulo Fonseca e sappiamo tutti come è andata a finire.

Svanito il Milan, Lopetegui ha allenato il West Ham. L’esperienza con gli Hammers è terminata nel gennaio 2025. Successivamente viene ingaggiato dal Qatar con cui si qualifica al suo secondo Mondiale. Lopetegui era infatti il c.t. della Spagna a Russia 2018. Pochi giorni prima dell’inizio di quel Mondiale venne allontanato in seguito all’ufficializzazione del suo ingaggio da parte del Real Madrid

Tutti gli allenatori dei Mondiali 2026

Ecco l’elenco completo dei c.t. che guideranno le 48 nazionali ai Mondiali 2026

Girone A

Messico: Javier Aguirre

Repubblica Ceca: Miroslav Koubek

Corea del Sud: Hong Myung Bo

Sudafrica: Hugo Broos

Girone B

Canada: Jesse March

Svizzera: Murat Yakin

Bosnia: Sergej Barbarez

Qatar: Julen Lopetegui

Girone C

Brasile: Carlo Ancelotti

Scozia: Steve Clarke

Marocco: Mohamed Ouahbi

Haiti: Sebastien Migné

Girone D:

USA: Mauricio Pochettino

Turchia: Vincenzo Montella

Australia: Tony Popovic

Paraguay: Gustavo Alfaro

Girone E

Germania: Julian Nagelsmann

Curaçao: Dick Advocaat

Costa d’Avorio: Emerse Faé

Ecuador: Sebastian Beccacece

Girone F

Olanda: Roland Koeman

Svezia: Graham Potter

Giappone Hajime Moriyasu

Tunisia: Sabri Lamouchi

Girone G

Belgio: Rudi Garcia

Egitto: Hossam Hassan

Iran: Amir Ghalenoei

Nuova Zelanda: Darren Bazeley

Girone H

Spagna: Luis de la Fuente

Uruguay: Marcelo Bielsa

Arabia Saudita: Giorgios Donis

Capo Verde: Pedro Leitao Brito (Bubista)

Girone I

Francia: Didier Deschamps

Norvegia: Stale Solbakken

Iraq: Graham Arnold

Senegal: Pape Thiaw

Girone J

Argentina: Lionel Scaloni

Austria: Ralf Rangnick

Algeria: Vladimir Petkovic

Giordania: Jamal Sellami

Gruppo K

Portogallo: Roberto Martinez

Repubblica Democratica del Congo: Sebastien Desabre

Colombia: Nestor Lorenzo

Uzbekistan: Fabio Cannavaro

Gruppo L

Inghilterra: Thomas Tuchel

Croazia: Zlatko Dalic

Ghana: Carlos Quieroz

Panama: Thomas Christiansen