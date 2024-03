“Milan venduto, accuse false”: Elliott prende posizione

Arriva la presa di posizione di Elliott in merito ai fatti di oggi pomeriggio, legati alla perquisizione della Guardia di Finanza nella sede del Milan

Arriva la risposta di Elliott. E’ stato il portavoce del fondo americano a fare chiarezza all’Ansa, dopo i fatti di oggi: “Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club “appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio”. Questa accusa è falsa. Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan”.

Una presa di posizione dovuta, dopo la perquisizioni della Guardia di Finanza quest’oggi nella sede del Milan, in via Aldo Rossi.

Milan, indagini su Furlani e Gazidis

Come confermato dallo stesso Milan, l’indagine della Procura coinvolge Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club.

Per entrambi si ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente e si ritiene terza ed estranea al procedimento in corso, ma in serata si è parlato anche di possibili sanzioni al club qualora tutto venisse accertato.