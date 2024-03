Milan, perquisizione in sede della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza a casa Milan per una perquisizione, le ultime sulla situazione del club rossonero

Questo pomeriggio, la Guardia di Finanza sarebbe a casa Milan per delle perquisizioni in sede.

Il nucleo di polizia valutaria della GDF sarebbe al lavoro e potrebbero arrivare delle notifiche a dirigenti del club per l’operazione Red Bird. Le perquisizioni in esame potrebbero essere legate alle indagini avviate nei mesi scorsi dalla Procura di Milano relativamente al passaggio della proprietà del club rossonero dal fondo Elliott alla stessa Red Bird, nell’estate del 2022. Il filone specifico potrebbe essere quello delle cause in corso tra il fondo Blue Skye, che ha ceduto il club a Red Bird, ed Elliott.

A BREVE ULTERIORI AGGIORNAMENTI