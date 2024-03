Gotti al Lecce, ci siamo: rescissione con lo Spezia e poi la firma | CM.IT

Il 56enne di Adria prende il posto di D’Aversa, esonerato dopo il ko casalingo col Verona e la testata a Henry

La rescissione con lo Spezia e, poi, la firma con il Lecce. Come anticipato ieri da Calciomercato.it, Luca Gotti è stato scelto da Pantaleo Corvino per la successione di D’Aversa, che ha pagato con l’addio (e una pesante squalifica) la testata ad Henry in occasione della sfida con il Verona.

Gotti arriva in Salento con il suo staff e l’incarico di risollevare una squadra in crisi di risultati e di gioco, dopo un inizio di stagione spumeggiante. E Leonardo Semplici? Risulta un sondaggio effettuato tramite l’agente dell’allenatore, Fali Ramadani, che è in ottimi rapporti con Pantaleo Corvino. Ora per l’ex tecnico dello Spezia resta valida l’opzione Udinese, in caso di tracollo della squadra friulana ieri uscita con i tre punti dall’Olimpico.