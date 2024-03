Lecce, ora è UFFICIALE: esonerato D’Aversa. Corvino lavora per il sostituto

Il Lecce ha ufficializzato l’esonero di Roberto D’Aversa in seguito al grave episodio avvenuto nel postpartita col Verona

Ore 10:35 – Piovono conferme sul fatto che l’esonero di D’Aversa è arrivato per il gesto, immediatamente condannato dal club, del tecnico contro Henry in occasione della sfida con il Verona. Nei piani dei giallorossi, infatti, c’era la volontà di concedere un’altra possibilità all’ex Parma che il prossimo week end avrebbe incontrato la Salernitana in una sfida da dentro o fuori. Per quanto riguarda il fronte dei sostituti, Semplici è sicuramente un nome caldissimo anche in virtù dei rapporti tra Corvino e il suo entourage, ma va trovata la quadra sull’aspetto economico ed eventuale durata contrattuale. Al momento non vanno quindi scartati gli altri nomi, a partire da Gotti e un mister X tenuto ancora sotto traccia.

Ore 9.40 – Era nell’aria, praticamente un esito scontato, ma ora ha ancora i crismi dell’ufficialità. Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Lecce.

A comunicare l’esonero è stato il club pugliese: “Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”. Un comunicato alquanto freddo e distaccato dopo 30 partite in panchina per l’allenatore che ieri si è reso protagonista di un brutto gesto, una testata all’attaccante del Verona Henry. Oggi il colloquio tra la dirigenza pugliese e il mister, in cui è stata appunto comunicata la decisione.

Lecce, possibile risoluzione con D’Aversa. Intanto avanza Semplici

Già ieri il Lecce aveva preso in maniera pronta e immediata le distanze da quanto accaduto sul terreno di gioco dopo il fischio finale dell’arbitro. Poi era arrivato il post di scuse e giustificazioni da parte del tecnico, che però respingeva ogni accusa di ‘violenza’ e soprattutto smentiva di aver rifilato una testata a Henry. Una decisione, quella dell’esonero, che ufficialmente è diretta conseguenza del gesto dell’allenatore, che comunque sarebbe stato in fortissimo dubbio anche per i risultati. Nelle ultime dodici partite il Lecce vinto una partita, con un pareggio e dieci sconfitte: uno score che ha prodotto una classifica decisamente complicata. La bagarre salvezza è selvaggia, i pugliesi hanno un solo punto di vantaggio sul Frosinone terzultimo. Una partenza sprint, poi due vittorie in 24 partite Coppa Italia compresa.

Ora la separazione con D’Aversa, che potrebbe finire con la risoluzione contrattuale a cui i legali del Lecce stanno lavorando. Nel frattempo la società, dal presidente Sticchi Damiani a Corvino e Trinchera, sono invece impegnati a trovare il sostituto più giusto per dare una svolta finale alla stagione dei giallorossi e provare a centrare una salvezza ad ora tutt’altro che facile. Il nome in pole è quello di Leonardo Semplici, ma non è l’unico profilo al vaglio: Gotti e Giampaolo sono altri due possibili alternative.