Raspadori e non solo, Giuntoli ‘scippa’ il Napoli: “È veramente forte”

Raspadori nel mirino della Juventus come potenziale sostituto di Chiesa, il quale potrebbe salutare nel prossimo calciomercato. Ma non è il solo azzurro nel mirino del Football director bianconero

La Juventus interessata a Raspadori come potenziale erede di Chiesa, la cui permanenza a Torino è in bilico. Come spiegato da Calciomercato.it, è quantomeno legata al futuro di Allegri col quale il feeling non è scattato.

Raspadori l’ha portato al Napoli proprio Giuntoli, aspetto sottolineato dall’intermediario Michele Fratini a Tv Play a metà febbraio (vedi video in basso), quando nella diretta ha parlato in anteprima della volontà del Football Director bianconero di provare a prendere l’ex Sassuolo qualora venisse ceduto Chiesa, che sta deludendo dopo un ottimo avvio.

Raspadori e non solo, perché, secondo lo stesso Fratini, il dirigente juventino valuta in maniera concreta anche un altro calciatore azzurro. Uno che conosce ancora meglio di Raspadori, ovvero Alessandro Zanoli, a gennaio passato in prestito alla Salernitana.

“Giuntoli l’ha portato dal Carpi fino al Napoli. È un 2000, ma è un ottimo profilo. Si parla di giovani, però questo è veramente forte. A prescindere che giochi o meno ora a Salerno, quando era alla Sampdoria l’anno scorso ha fatto bene. Così come a Napoli. Per questo, non mi stupirei se Giuntoli lo prendesse alla Juve”.

Fratini a Tv Play: “Patino? Forse pensava di andare alla Juve già a gennaio”

Sempre a Tv Play, Fratini ha rilanciato la candidatura di Patino per la Juventus che verrà. Il regista inglese classe 2003 è di proprietà dell’Arsenal, ma quest’anno sta giocando in Championship, allo Swansea con la formula del prestito. La Juve lo sta seguendo con particolare attenzione.

“Ho notato che ultimamente Patino è andato un po’ giù moralmente, non ha alzato il livello. Forse pensava già di andare a Torino a gennaio… Penso comunque che lui sia il profilo che sta aspettando la Juventus”, conclude Fratini.