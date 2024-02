“Cammina come un ottantenne”: bordata bianconera su Chiesa

Federico Chiesa in un momento di piena crisi, polemiche a non finire su di lui: dichiarazioni forti nei confronti dell’attaccante

La Juventus ha ritrovato un pizzico di serenità con la vittoria contro il Frosinone, che ha interrotto una striscia negativa di quattro gare senza vittorie. Ora i bianconeri, attesi dalle gare con Napoli e Atalanta, devono riprendere la marcia per blindare definitivamente il piazzamento Champions. C’è chi però non è ancora uscito dal tunnel, tra i bianconeri, soprattutto Federico Chiesa.

Non un buon momento di forma per il classe 1997, che da diverso tempo non si sta esprimendo sui suoi livelli, come aveva dimostrato di poter fare a inizio stagione. In cinque mesi, realizzati appena due gol, anche per qualche piccolo problema fisico e per i consueti problemi di adattamento al gioco di Allegri. Ma al di là di questo, di recente lo si è visto piuttosto svagato per il campo, senza metterci la consueta cattiveria. E anche per questo, su di lui sono arrivate critiche corpose, legate anche ai dubbi sulla sua permanenza in bianconero, visto il rinnovo del contratto ancora lontano (come raccontato su Calciomercato.it, non è cambiato nulla dall’incontro di ottobre tra la Juventus e l’entourage di Chiesa).

Ravanelli spara a zero in diretta su Chiesa: “Così non può restare alla Juve”

Sul futuro di Chiesa, si è espresso Fabrizio Ravanelli su ‘Tv Play’. Spiegando che vedrebbe meglio l’attaccante in un diverso contesto tattico, ma invitandolo a un atteggiamento diverso se vuole meritarsi la maglia bianconera.

“Chiesa sarebbe ideale nel tridente di Spalletti – ha affermato – Io amo Chiesa, per me è fortissimo, non posso pensare di vedere una Juve senza di lui nel futuro. Però deve cambiare atteggiamento in campo, deve essere meno insofferente. Quando vai a battere una punizione o un angolo gli ultimi minuti, che magari sei anche sotto, non puoi andarci camminando più piano di un ottantenne, devi dimostrare che hai la voglia giusta. Federico, io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore, ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento”.