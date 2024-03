Chiesa ai saluti, il top club lo ha già messo nel mirino

Società delusa dalla rosa: scelto Chiesa per rilanciare l’attacco

Ultimamente le prestazioni di Federico Chiesa con la maglia della Juventus hanno decisamente reso sotto le aspettative. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025 e le parti continuano a trattare il rinnovo, anche se c’è distanza, perché l’entourage chiede uno stipendio incrementato a 7 milioni annui.

Una situazione che non agevola la Juventus, che valuta il giocatore tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante, con il club bianconero che si sta concentrando anche sul possibile sostituto: in quest’ottica attenzione a Raspadori. Nel frattempo però l’interesse nei confronti di Chiesa cresce. Si è parlato di un’opzione Manchester United, soprattutto se in panchina dovesse sedersi Antonio Conte, ma attenzione anche all’ipotesi Barcellona.

Barcellona, Chiesa il primo obiettivo di Deco

‘El Nacional’ sottolinea infatti come il nome di Chiesa sia finito sul taccuino di Deco, ds dei catalani, che è alla ricerca di un nome per completare il tridente.

Sia Raphinha che Ferran Torres fino ad ora hanno piuttosto deluso e diversi sono i nomi sul taccuino della dirigenza catalana. Molti di questi nomi militano tra l’altro in Serie A. Se però sia Leao che Kvaratskhelia sembrano essere fuori budget per il Barcellona, diverso sembra essere il discorso legato a Chiesa. L’italiano ha un prezzo decisamente più abbordabile rispetto al portoghese del Milan o al georgiano del Napoli. Dalla Spagna sottolineano come Chiesa non sia così convinto di voler restare a Torino e se si presentasse l’opzione Barcellona, allora sarebbe pronto ad accettarla immediatamente. Il contratto in scadenza ingolosisce i ‘Blaugrana’, che però non sono i soli. Già detto del Manchester United, c’è da considerare anche l’interesse di Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco, che stanno valutando di inserirsi nella trattativa. Per il Barcellona non sarà facile, la Juve, nel frattempo, aspetta. Ragiona sul rinnovo, ma attende anche eventuali proposte economiche da parte dei top club europei.