Conte nuovo allenatore: Chiesa è il primo colpo

C’è tanta curiosità intorno al futuro di Antonio Conte, accostato a diverse big tra Italia ed estero. Spunta una maxi operazione con Federico Chiesa

È già iniziato il valzer degli allenatori in vista della prossima estate, quando il quadro generale potrebbe cambiare in maniera piuttosto netta.

Dal dopo Xavi al Barcellona al post Klopp a Liverpool passando per il destino della panchina del Bayern Monaco. Anche in Italia qualcosa si muoverà mentre tra i big attualmente senza squadra che muoveranno il mercato c’è senza dubbio Antonio Conte, che è stato accostato anche alla panchina dei bavaresi per il dopo Tuchel.

Anche in Serie A il profilo dell’ex Inter e Juventus circola da tempo, eppure c’è chi prevede un possibile ritorno in Premier League in una big che necessita di un cambio di rotta importante dopo svariate stagioni molto deludenti.

Calciomercato Juventus, Conte insieme a Chiesa: idea Manchester United

Cresce l’attesa intorno alla decisione di Antonio Conte, associato a diverse big anche di Serie A: dal Napoli al Milan passando per la Juventus. Il suo futuro è tutto da decifrare anche se dall’Inghilterra torna in auge una pista di Premier.

Secondo quanto evidenziato da ‘Team Talk’ il Manchester United avrebbe già contattato Antonio Conte per sostituire Erik ten Hag, e l’italiano potrebbe nel caso essere raggiunto all’Old Trafford anche dal connazionale Federico Chiesa.

Ratcliffe ha assunto il pieno controllo sportivo del club britannico e la sua influenza si è già fatta sentire. È infatti in programma anche una radicale revisione della squadra, con il cambiamento che potrebbe estendersi anche alla posizione manageriale. La mancata qualificazione Champions potrebbe rivelarsi fatale per Erik ten Hag e secondo il collega Rudy Galetti, il Manchester United sarebbe già in contatto con l’ex allenatore di Chelsea e Tottenham, contattato nelle ultime settimane del 2023.

Secondo ‘TeamTalk’ invece nel caso in cui Conte sostituisse ten Hag, Chiesa potrebbe raggiungere il tecnico italiano ad Old Trafford. Va però conclusa la stagione con la Juventus per l’esterno bianconero che dopo un grande inizio di stagione si è ritrovato di fronte a non poche difficoltà.