Giuntoli lo strappa al Napoli: ecco l’erede di Chiesa

Tiene banco il futuro di Federico Chiesa alla Juventus: il numero sette potrebbe lasciare i bianconeri in estate, caccia al sostituto per Giuntoli

Federico Chiesa tiene col fiato sospeso la Juventus, in tutti i sensi. Sia in campo che sul mercato, con la questione rinnovo inoltre che ancora non si sblocca.

Il numero sette ha deluso negli ultimi mesi, frenato anche dagli infortuni e da una condizione fisica che stenta a decollare. Ieri l’ex Fiorentina ha dovuto lasciare anzitempo l’allenamento per un colpo al piede, che però non dovrebbe metterlo a rischio per il big match di domenica con il Napoli. Intanto prosegue la telenovela sul prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2025. Le parti trattano ma restano distanti, con l’agente dell’attaccante presente domenica all’Allianz Stadium per assistere al match con il Frosinone. Chiesa è in bilico e senza rinnovo finirebbe sul mercato vista la scadenza tra poco più di un anno.

Calciomercato Juventus, c’è Raspadori con l’addio di Chiesa

La Juventus valuta 35-40 milioni di euro Chiesa e si sta già attrezzando alla ricerca di un sostituto per non farsi trovare impreparata in caso d’addio.

Diversi i profili monitorati da Giuntoli e Manna, dove figura sempre quel Berardi a lungo corteggiato la scorsa estate. Fari puntati inoltre su Gudmundsson, con il baby Barrenechea jolly per abbassare la valutazione da 30 milioni del Genoa. I bianconeri continuano a guardare anche in casa Lazio per Zaccagni e soprattutto Felipe Anderson, occasione a parametro zero senza il prolungamento del brasiliano con il patron biancoceleste Lotito. Infine c’è anche Giacomo Raspadori nella lista di Giuntoli, che già due anni fa lo aveva portato al Napoli dal Sassuolo. Trattare con De Laurentiis non sarà facile per l’attaccante della Nazionale, che sta avendo poco spazio nell’undici partenopeo. Raspadori però piace molto a Giuntoli e Manna, che potrebbero sferrare l’offensiva per coprire il vuoto eventualmente lasciato da Chiesa.