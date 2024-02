“È l’attaccante che piace”: dal Napoli alla Juve, annuncio pazzesco

Nella diretta Twitch di Tv Play si è parlato anche di calciomercato Juventus: “Ha esaltato Giuntoli in azzurro”, ha detto l’intermediario

Uno dei tanti, ma non troppi problemi della Juventus è – paradossalmente – l’attacco. Segna solo o quasi Vlahovic: “Se non fa gol lui, non lo fa nessuno – ha detto l’intermediario Michele Fratini nel suo intervento a Tv Play – Non a caso ieri il serbo è stato spettatore e i bianconeri non hanno segnato. L’altro juventino che segna non gioca a Torino ed è Soule”.

Non questo Vlahovic, spesso e volentieri alle prese con problemi fisici, tantomeno Soule potrebbero risolvere il ‘problema’ in zona gol della squadra di Allegri. E allora chi? Lo stesso Fratini fa un nome a dir poco clamoroso, quello di Giacomo Raspadori portato al Napoli proprio da Giuntoli nell’estate 2022, quella antecedente al terzo storico scudetto degli azzurri.

“La Juve vorrebbe un giocatore che giochi sull’ultimo uomo e che possa interpretare tutti i ruoli dell’attacco – ha spiegato l’intermediario – L’attaccante che piace è colui che ha esaltato Giuntoli a Napoli, ovvero Raspadori. È il Paolo Rossi, con le dovute proporzioni, di oggi”.

Costato più di 30 milioni a De Laurentiis tra prestito, obbligo e potenziali bonus, Raspadori non sta certo vivendo una stagione esaltante. Ma si può dire ugualmente dei suoi compagni, considerate le enormi difficoltà che sta attraversando il Napoli.

Juventus-Napoli, affare (impossibile) per Raspadori

Appena 4 i gol messi a segni quest’anno dal classe 2000, probabilmente non così intoccabile per il club partenopeo anche se viene difficile pensare a un suo trasferimento a Torino nel prossimo calciomercato estivo. Ovviamente per via dei rapporti non così idilliaci tra Giuntoli e De Laurentiis e delle eventuali richieste (sicuramente alte) del patron azzurro per il cartellino dell’ex Sassuolo.

Restando sul mercato, Fratini ha concluso il suo intervento a Tv Play bocciando l’acquisto di Djalo da parte dei bianconeri: “Lo ricordo nella primavera del Milan. Non emerse e poi ha fatto il giro largo. Ora, dopo che è stato fermo un anno e mezzo, è sbarcato alla Continassa. Ce ne vuole, quindi, per dire che sia da Juventus…”.