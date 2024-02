Squalifica Pogba, dal ricorso alla rescissione con la Juve: le ultime | CM.IT

Accolta la richiesta della procura Antidoping sul caso Pogba: squalifica di 4 anni. Le ultime sulla situazione relativa al centrocampista francese

La seconda esperienza juventina di Paul Pogba è stata un autentico disastro. Tanti, troppi infortuni per il centrocampista francese mai realmente una risorsa per Allegri, che ha poi dovuto fare i conti con l’incresciosa vicenda doping.

Paul Pogba ha rimediato una squalifica di 4 anni a seguito della positività ai test antidoping. A tal proposito è stata quindi accolta la richiesta della stessa procura antidoping con la carriera del calciatore che arrivati a questo punto finisce inevitabilmente in bilico e sotto i riflettori.

Il transalpino era risultato positivo al testosterone dopo il match tra Udinese e Juventus disputato il 20 agosto scorso: una partita che ha inevitabilmente cambiato la vita sportiva di Pogba. Dodici gare disputate in due anni dal suo ritorno e un incubo ormai divenuto realtà per l’ex United, che si ritroverà ad affrontare non poche problematiche.

Come appreso da Calciomercato.it dall’entourage fanno sapere che stanno attendendo la comunicazione ufficiale sulla squalifica per poi presentare ricorso al CNA oppure al TAS. Sul versante societario invece dalla Juventus trapela che sarebbero comunque intenzionati a rescindere il contratto, al di la di eventuali ricorsi o meno. Un aspetto quest’ultimo in merito al quale sono in corso valutazioni. Tutti in divenire, anche confrontandosi con l’entourage del giocatore.

Ad ogni modo la rescissione andrebbe fatta dopo il 30 giugno per avere i benefici del decreto crescita. Una situazione quindi spinosa e ancora tutta da decifrare.