Caso Pogba, arriva la sentenza della squalifica per doping

Squalifica Pogba: arriva la sentenza in merito al caso doping del giocatore francese

Pesantissima tegola per Paul Pogba e per la Juventus. La richiesta della Procura antidoping è stata accolta: il centrocampista francese dovrà scontare una squalifica di quattro anni.

Il giocatore era risultato positivo al testosterone dopo il match tra Udinese e Juventus, giocato in Friuli il 20 agosto scorso. Gara dove il transalpino non era neppure sceso in campo. Una vera e propria mazzata per il giocatore, che a quasi 31 anni (li compirà il 15 marzo) rischia di vedere compromessa per sempre la propria carriera, che potrebbe anche terminare prematuramente.

L’udienza davanti al Tribunale Nazionale Antidoping era stata inizialmente calendarizzata per il 18 gennaio, ma è stata posticipata. Attorno al francese si respirava un cauto ottimismo, ma alla fine la richiesta è stata confermata. Per il francese il suo ritorno alla Juventus è stato un vero e proprio incubo: solo dodici partite giocate in due anni e nessun gol.