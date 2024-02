Pogba squalificato, processo in arrivo: cosa filtra sul francese

Pogba squalificato per Doping, processo in arrivo: cosa filtra sul centrocampista francese della Juventus attualmente sospeso

“Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente”. Lo ha dichiarato nelle scorse ore l’agente Rafaela Pimenta, tornata a parlare della situazione del centrocampista francese.

“Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto. A volte gli dico: “Facciamo qualcos’altro?”. E lui si arrabbia, mi dice: “Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato”.”.

“Se dovesse giocare domani, potrebbe entrare in campo e giocare”, ha assicurato Pimenta sulla situazione di Paul Pogba. Il giocatore e la Juventus sono ancora in attesa del processo dopo la sospensione per Doping.

Juventus, processo Pogba: gli ultimi aggiornamenti sul francese

L’udienza davanti al Tribunale Nazionale Antidoping era stata inizialmente calendarizzata per il 18 gennaio, ma è stata posticipata dopo l’accoglimento da parte dello stesso TNA dell’istanza dei legali del francese. Il nuovo termine, il 15 febbraio, è scaduto ieri e da oggi ogni giorno è buono per fissare la nuova data.

Il mese giusto per il processo potrebbe diventare marzo, attorno alla metà del mese. L’accusa chiede quattro anni di squalifica per Paul Pogba, ma secondo quanto riferito da Gianni Balzarini di ‘Sport Mediaset’ si respira ottimismo sul francese. Si attendono ora aggiornamenti, la Juve ed i suoi tifosi dovranno aspettare ancora.