Osimhen, tripletta con nuova maschera: che cosa cambia da quella vecchia | FOTO

Tripletta in Sassuolo-Napoli e prestazione da supereroe: la maschera di Osimhen è cambiata, ecco quali sono le differenze che ti sono sfuggite

Victor Osimhen è tornato più carico che mai dalla Coppa d’Africa, nonostante la sconfitta in finale contro la Costa d’Avorio. La risposta perfetta a chi l’ha criticato di scarsa professionalità. Paroline e rimproveri eccessivi per il capocannoniere della passata stagione.

E così, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, trascina il suo Napoli alla vittoria con una tripletta sontuosa. Ha fatto vedere tutto: agilità, senso della posizione, freddezza e anche tecnica, con lo scavino sulla sua doppietta a Consigli. Insomma, Osimhen si è preso la squadra con forza e ha indossato nuovamente il mantello da supereroe. E chiaramente la sua maschera. Ma attenzione, agli occhi più attenti di Calciomercato.it non è sfuggito qualcosa.

Osimhen e la nuova maschera – FOTO

In occasione di Sassuolo-Napoli, Victor Osimhen si è presentato in campo con una nuova maschera protettiva. Oramai da tempo utilizza il dispositivo di protezione per il suo volto. Precisamente dopo quel famoso scontro in Inter-Napoli con Skriniar. Il bomber nigeriano usa la maschera per sicurezza e non per scaramanzia. Ma di recente l’ha cambiata e vi facciamo vedere le differenze grafiche tra quella vecchia e quella che ha indossato a Reggio Emilia. E che tra l’altro gli ha portato bene, vista la tripletta personale.

Innanzitutto, la maschera è sempre nera, ma nella ‘O’ di Osimhen, è stata inserita all’interno della lettera la bandiera della Nigeria, che prima non c’era. Oltretutto, la lettera V ed il 9 sono azzurri, mentre in precedenza solo il numero era azzurro. E ancora, è possibile notare un tricolore in alto, sul suo sopracciglio sinistro. Inoltre, le fibbie che si allacciano dietro la nuca sembrano essere più spesse rispetto a quelle della maschera vecchia. E proprio nel retro-maschera si nota il nome della figlia “Hailey“, nonché la persona più cara a cui dedica ogni gol il centravanti nigeriano.

E’ probabile che le modifiche della maschera non siano solo grafiche. Ad ogni modo, sembra che il supereroe mascherato del Napoli abbia nuovi superpoteri. Sarà tutto merito del supporto protettivo?