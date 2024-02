HIGHLIGHTS | Napoli tennistico e super Osimhen: sprofonda il Sassuolo

Tutto facile per il Napoli che dopo lo svantaggio iniziale ribalta il risultato e dilaga su un Sassuolo sempre più in crisi

Vittoria convincente per il Napoli di Calzona nel recupero di questo pomeriggio contro il Sassuolo. La formazione azzurra, passata inizialmente in svantaggio a causa della rete di Racic, ha approfittato dei numerosi errori della retroguardia neroverde per ribaltare il risultato e addirittura dilagare. In grande spolvero soprattutto Victor Osimhen, autore di una tripletta straripante.

Come si diceva, una gara subito in salita per il Napoli per via del gol subito al 17′ con una grandissima conclusione da fuori area di Racic abile a trovare a giro l’angolino. Reazione azzurra che non si è fatta attendere: nel giro di due minuti intorno alla mezz’ora di gioco, prima il pareggio di Rrahmani e poi la rete del vantaggio di un ritrovato Osimhen. Sempre l’attaccante nigeriano, approfittando di un errore gigante in uscita palla dei neroverdi, ha trovato il gol dell’1-3 appena prima di rientrare negli spogliatoi.

Serata da ricordare per Osimhen che a due minuti dall’inizio del secondo tempo, ancora una volta su una palla velenosa persa dal Sassuolo nella propria area di rigore, ha siglato la sua tripletta personale. A rendere ancor più netta la vittoria del Napoli, ci ha pensato nel finale uno scatenato Kvaratskhelia. L’esterno georgiano ha prima segnato ‘alla sua maniera’ con un’azione personale a portare a spasso la difesa neroverde prima di chiudere a giro sul secondo palo, ed ha poi messo a referto anche il sesto gol azzurro con grande caparbietà.

Sassuolo-Napoli 1-6, classifica e highlights

Nonostante il quarto posto rimanga ancora distante per il Napoli, la vittoria di stasera lancia segnali incoraggianti per il futuro della formazione di Calzona.

Un messaggio inviato soprattutto alla Juventus, ospite del Maradona domenica sera in un incontro che si preannuncia da fuoco. Sempre più in crisi invece il Sassuolo, al terzultimo posto in classifica a pari punti con Cagliari e Verona in una stagione sin qui da incubo.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 66, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio e Napoli 40, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana 13.

*Una partita in meno