Osimhen punta all’Inter: ritorna la maschera, altro che scaramanzia | CM.IT

Osimhen punta a tornare titolare contro l’Inter dopo il lungo infortunio: si rivede la maschera, non indossata a Bergamo contro l’Atalanta.

Victor non lascia il segno contro il Real Madrid. In quarantacinque minuti di gioco tocca appena 13 palloni e segna un gol in fuorigioco, giustamente annullato. La nota positiva è che è ritornato in campo per giocare un tempo intero e ora punta alla partita contro l’Inter, importantissima per la classifica e ai fini di stoppare la corsa della banda di Inzaghi.

Contro i nerazzurri, Mazzarri potrebbe pensare di schierare Osimhen dal primo minuto. Le condizioni ci sono. Magari non avrà ancora 90 minuti nelle gambe, ma dopo mezzora disputata contro l’Atalanta (e un assist d’oro) e 45 minuti a Madrid, si potrebbe pensare che il nigeriano possa benissimo giocare più di un tempo al Maradona.

L’attaccante si è rivisto con la maschera. Tolta a Bergamo, rimessa al Santiago Bernabeu: è c’è un motivo dietro questa scelta. Non c’entra la scaramanzia.

Osimhen indossa ancora la maschera e lo farà ancora per molto

In una recente intervista rilasciata a TvPlay, il bomber del Napoli ha dichiarato esplicitamente che avrebbe indossato la maschera a lungo: “Non voglio dire che la indosserò per sempre, ma penso per molto tempo. Ho una placca sul volto. Ormai fa parte di me, sono riconosciuto perché indosso la maschera“.

Spesso si è parlato dell’uso di questo dispositivo protettivo come una sorta di coperta di Linus, un portafortuna o un oggetto che dava sicurezza al calciatore. Invece, come ha spiegato Victor in varie circostanze, la indossa per proteggere la parte interessata dal vecchio infortunio avuto con Skriniar in un Inter-Napoli. Uno scontro che ebbe delle ripercussioni notevoli sul volto del bomber azzurro.

A Bergamo, Osimhen si è presentato senza maschera. Quasi irriconoscibile. Come un eroe senza mantello. In realtà, il centravanti non poteva indossarla a causa di problemi tecnici, risolti proprio poco prima della partenza per Madrid. E solo diverse settimane fa l’Ortopedia che aveva prodotto la mascherina ad Osimhen ha terminato la collaborazione con la SSC Napoli. Per le prossime partite, proprio come accaduto contro il Real, continueremo a vedere Victor con il volto mascherato.