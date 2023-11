Ansia Napoli, Osimhen ai rivali: offerta da 140 milioni

Nuova proposta folle per l’attaccante nigeriano, rientrato dall’infortunio nell’ultima giornata di campionato

E’ stato subito decisivo Victor Osimhen al rientro in campo con il Napoli dopo un mese e mezzo di stop. L’attaccante nigeriano, lanciato nel corso della ripresa da Walter Mazzarri sul risultato di parità, ha infatti fornito l’assist decisivo dell’1-2 alla rete di Elmas per la prima vittoria del nuovo allenatore dal ritorno in panchina.

Il rientro dell’ex centravanti del Lille sarà decisivo da qui ai prossimi impegni, a partire dalla trasferta di mercoledì in Spagna contro il Real Madrid. Il Napoli, infatti, non ha ancora ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale e potrebbe giocarsi tutto solamente all’ultima giornata contro il Braga. Non solo, perché ad attendere gli azzurri in campionato il prossimo turno ci sarà l’Inter nel big match in programma allo stadio Maradona domenica sera.

A spaventare il Napoli sul futuro dell’attaccante, dopo le voci delle ultime settimane che riguardano soprattutto il Chelsea, è un’altra big inglese e diretta rivale dei ‘Blues’. Come riportato da ‘teamtalk’, l’Arsenal starebbe preparando una mega offerta all’indirizzo di Victor Osimhen da circa 140 milioni di euro. Il calciatore sembra essere affascinato dal progetto che vede al comando Mikel Arteta, ma la sua scelta finale potrebbe comunque essere un’altra.

Calciomercato Napoli, Osimhen tra Chelsea e Arsenal

Secondo fonti vicine al Chelsea, infatti, Osimhen avrebbe già deciso di preferire proprio i ‘Blues’ all’Arsenal in caso di doppia offerta.

Ad oggi, va ribadito, al Napoli non è pervenuta alcuna proposta ufficiale per il proprio attaccante. Nonostante i negoziati per il rinnovo del contratto siano fermi da tempo, l’allarme che era stato lanciato dell’entourage del calciatore nelle scorse settimane è rientrato. Dinnanzi ad un’effettiva proposta di quel calibro da parte di una delle due big inglesi, sarebbe comunque complicato per il club presieduto da Aurelio De Laurentiis dire di no. In ogni caso sembra non esserci il rischio di perderlo a gennaio: qualsiasi discorso sulla cessione di Osimhen è dunque rinviato alla prossima estate.