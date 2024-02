Deschamps sta con Pogba: “Non immagino abbia voluto doparsi”

Arrivano le parole dell’allenatore della nazionale dopo quanto accaduto a Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato squalificato per quatto anni

E’ una giornata triste per Paul Pogba. Il francese oggi ha avuto la conferma della squalifica di quattro anni per doping. Una squalifica che non trova d’accordo l’ex Manchester United, pronto a ricorrere al TAS per avere giustizia.

Il francese, dunque, è intenzionato a battagliare nei tribunali per poter vincere questa partita. Non lotterà più, invece, sui campi di gioco con la maglia della Juventus. La sua avventura con i bianconeri, infatti, si appresta a chiudersi.

Pogba chiaramente non sarĂ presento nemmeno agli Europei, con la nazionale francese, ma Didier Deschamps ha voluto mandare un messaggio al centrocampista: “Quanto successo mi rattrista e spero con tutto il cuore che possa risolversi. In ogni caso voglio credergli”. Ha affermato il commissario tecnico dei transalpini a L’Equipe.

Francia, Deschamps: “Una nuova battaglia per Pogba”

Deschamps sta così dalla parte di Pogba: “Non ho immaginato per un solo momento che Paul abbia avuto l’intenzione e la volontĂ di doparsi – prosegue il mister -. Lo conosco bene, so che non è affatto nel suo modo di essere. Adesso però ci sono i fatti e rivelano che ci sono due prelievi effettuati. La presenza dell’ormone illecito è indiscutibile”.

Un’ultima partita da vincere – “Ciò che Paul sta vivendo da diversi mesi è estremamente duro e ovviamente non posso rimanere insensibile, ora dovrĂ combattere una nuova battaglia per difendersi, davanti al TAS e convincere i giudici che non ha preso consapevolmente prodotti proibiti”, ha concluso Deschamps.