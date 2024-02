Sassuolo, crisi senza fine: scenari in panchina dopo l’interregno di Bigica

Sassuolo in caduta libera, si riflette ancora sulla panchina neroverde: squadra per ora ancora a Bigica, diverse opzioni sul tavolo

Momento nerissimo, a dir poco, per il Sassuolo, ancora sconfitto e con proporzioni preoccupanti nel match contro il Napoli, nonostante l’iniziale vantaggio. Il 6-1 per gli azzurri fotografa al meglio la situazione drammatica degli emiliani, in gravissima difficoltà tecnica e psicologica. Società che dunque deve prendere al più presto provvedimenti.

Dopo l’esonero di Dionisi, squadra affidata temporaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica, che poco ha potuto fare in pochi giorni per cercare di risollevare la squadra. Al momento, rimane lui alla guida, ma il suo mandato dovrebbe comunque essere ad interim. Come raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, l’opzione numero uno resta Grosso. In seconda battuta Gennaro Gattuso. Entrambi i campioni del mondo 2006 vengono da un esonero in Francia e cercano il rilancio. Serve però, con entrambi, trovare la quadratura economica. Non vanno scartate, infine, le piste che portano agli ‘specialisti’ di salvezze Ballardini e Semplici.