La panchina del Sassuolo è in bilico: nomi nuovi e ultime | CM.IT

I risultati non sono buoni e il Sassuolo potrebbe pensare ad un possibile cambio in panchina: ecco le ultime notizie

Il pareggio ottenuto ieri sera contro il Torino di Ivan Juric potrebbe non bastare ad Alessio Dionisi. La dirigenza del Sassuolo potrebbe, infatti, pensare ad un cambio in panchina per cercare di dare nuovo slancio alla squadra.

L’1-1 contro i granata, arrivato grazie ai gol di Andrea Pinamonti per i neroverdi e Duvan Zapata per gli avversari, ha sì interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, contro Juventus, Monza e Bologna, ma non ha risolto i problemi che la squadra della famiglia Squinzi sta palesando in questa stagione. Solo venti i punti conquistati in ventitre partite (da recuperare la partita col Napoli di Walter Mazzarri) con la zona retrocessione distante solo due lunghezze. Una situazione nuova per il Sassuolo, da diversi anni ormai abituato a situazioni più tranquille e salvezze conquistate con larghissimo anticipo. Dall’estate del 2020 in Emilia, Dionisi vive il momento più difficile della sua esperienza in neroverde e, nonostante le dichiarazioni rilasciate a fine partita (“Sono un dipendente del club. Futuro? Lo scopriremo solo leggendo, come ho scoperto io quando son venute fuori le voci in settimana”), la situazione non è così lineare.

La prossima partita, tra le altre cose, non sarà per niente semplice visto che faranno visita all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata nella feroce lotta per la conquista del quarto posto in classifica, l’ultimo utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Dunque, un impegno tutt’altro che semplice che aspetta Dionisi e i suoi ragazzi. Mentre, come detto, le voci sul futuro della panchina continua a circolare con insistenza.

I nomi per la panchina del Sassuolo: da Grosso a Oddo, le ultime

Nei giorni scorsi, le indiscrezioni sul futuro della panchina del Sassuolo davano Fabio Grosso, esonerato dal Lione a stagione in corso dopo la conquista della promozione in Serie A col Frosinone, come il nome più papabile in caso di esonero di Dionisi. Questa mattina, invece, è stato accostato agli emiliani anche Massimo Oddo, la cui ultima esperienza risale alla scorsa stagione sulla panchina della Spal, in Serie B. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per quanto riguarda quest’ultimo, allo stato attuale non risultano sondaggi o discorsi di qualsiasi genere avviati tra le parti. Dopo il punto conquistato ieri, è probabile che il Sassuolo vada avanti ancora con Dionisi che, come ogni allenatore, è figlio dei risultati. Dunque, tutto dipenderà da quello che succederà più avanti. Nel frattempo, però, per la sua eventuale successione la situazione, ad oggi, è quella che vi abbiamo illustrato. Vi terremo aggiornati.