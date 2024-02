Salta un’altra panchina in Serie A: c’è già il sostituto

Il campionato di Serie A entra nella fase cruciale e le partite diventano decisive: un altro allenatore rischia l’esonero

Le prossime ore saranno cruciali e decisive per le sorti di un altro allenatore di Serie A: la società valuta la possibilità di esonerarlo.

Un’altra panchina in bilico, un altro allenatore sotto osservazione. Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase cruciale, nel momento in cui i punti cominciano a pesare, sia per la lotta scudetto che per quella salvezza, passando per la corsa alle coppe europee. Già venerdì sera si è consumato un esonero, seppur non ancora ufficializzato, ovvero quello di Filippo Inzaghi, ormai ex tecnico della Salernitana dopo la sconfitta incassata nello scontro diretto con l’Empoli e che ha portato la proprietà a decidere per l’esonero dell’ex Reggina: nelle prossime ore l’annuncio ufficiale e l’ingaggio di Fabio Liverani al suo posto.

Quello di Inzaghi sarà il settimo esonero della stagione in Serie A dopo quelli di Rudi Garcia, Paulo Sousa, Paolo Zanetti ed Aurelio Andreazzoli sponda Empoli, Andrea Sottil e infine José Mourinho, nelle scorse settimane sostituito dal quasi esordiente Daniele De Rossi alla guida della Roma. Ma dopo quello di Filippo Inzaghi, potrebbe consumarsi un altro esonero a sorpresa nel campionato di Serie A: la decisione potrebbe arrivare già nelle prossime eore.

Serie A, altro esonero in arrivo? Allenatore sotto osservazione

La panchina più calda al momento in Serie A è quello di Alessio Dionisi del Sassuolo. La squadra neroverde si trova a lottare per la salvezza e il pareggio maturato nell’anticipo del sabato col Torino non ha scacciato del tutto la crisi e la possibilità di un esonero per il tecnico toscano.

Nel finale di partita, inoltre, la formazione emiliana ha rischiato anche la sconfitta, con una parata di Consigli a salvare il risultato. Nonostante il pareggio, però, la posizione di Alessio Dionisi resta sotto osservazione. E il club si sarebbe già attivato per l’eventuale successore: contatti già avviati, infatti, con l’ex Lione Fabio Grosso, favorito per la panchina neroverde. Sullo sfondo anche l’ipotesi che porta a Massimo Oddo come riportato da La Gazzetta Sportiva.