Salernitana, nottata decisiva per la panchina: Sabatini sceglie un suo ‘pupillo’ | CM.IT

Ore calde in casa Salernitana per il futuro della panchina: deciso l’esonero di Filippo Inzaghi, si sceglie il nome del nuovo allenatore

La sconfitta interna con l’Empoli costa caro a Filippo Inzaghi, virtualmente esonerato dalla Salernitana. Il dg Sabatini al lavoro per scegliere il sostituto.

Rabbia e frustrazione: sono queste le sensazioni che si respirano in casa Salernitana all’indomani della sconfitta interna con l’Empoli. Un ko pesante, per risultato e importanza della posta in palio, che ha portato patron Danilo Iervolino e il direttore generale Walter Sabatini a optare per l’esonero di Filippo Inzaghi. Una decisione non ancora ufficializzata, ma di fatto già comunicata all’allenatore che questa mattina ha diretto l’allenamento all’indomani della cocente sconfitta.

Un ko che ha ulteriormente ridotto le già minime speranze di salvezza per i granata che venerdì prossimo si ritroveranno ad affrontare la sempre più lanciata capolista Inter di Simone Inzaghi, fratello di Filippo, con un altro allenatore in panchina. In queste ore il direttore generale Walter Sabatini è al lavoro per stringere il cerchio intorno al profilo ideale per accomodarsi sulla panchina della compagine granata in un finale di stagione a dir poco complicato.

Salernitana, le ultime sul toto-allenatore

Nelle prime ore della giornata, Walter Sabatini ha sondato e ipotizzato diverse soluzioni: da Ballardini a Semplici, passando per Grosso, Gotti, Cosmi e la suggestione Ribery.

Nelle ultime ore, però, la situazione si è delineata, con l’attenzione di Walter Sabatini rivolta a Fabio Liverani, ex allenatore del Cagliari, fermo da metà della scorsa stagione. Ha già incontrato a Roma il direttore generale granata che lo portò da giocatore con sé a Perugia, Lazio e Palermo. Il tecnico ex Lecce avrebbe già accettato la proposta del club granata e la giornata di domani potrebbe essere quella degli annunci ufficiali.