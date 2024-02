Effetto domino e ‘assist’ a Conte: decisione presa

Valzer di panchine, la scelta fatta può liberare un posto per Antonio Conte

A caccia di un nuovo tecnico dopo le ufficialità dell’addio. Liverpool e Bayern Monaco sono solo alcune delle big europee che nella prossima stagione cambieranno la guida tecnica.

Jurgen Klopp, fresco vincitore della Coppa di Lega, ha già ufficializzato l’addio a fine stagione e allo stesso modo anche il Bayern ha comunicato come Tuchel interromperà prematuramente il suo rapporto con il club bavarese. L’allenatore era infatti sotto contratto fino al 2025, ma lascerà a fine stagione. Ecco quindi che sia Liverpool che Bayern sono a caccia di un nuovo allenatore. E vi abbiamo raccontato come Xabi Alonso sia il tecnico che più piace ai bavaresi, anche se ci sono altri nomi in lista, come Conte e Zidane. Xabi sta disputando un campionato straordinario alla guida del Bayer Leverkusen, con un margine di vantaggio di 8 punti proprio sul Bayern. Un traguardo che sarebbe storico per i rossoneri, che mai nella loro storia sono riusciti a vincere la Bundesliga.

Xabi Alonso ha scelto il Liverpool, opzione Conte per il Bayern

L’allenatore basco però, oltre a piacere tantissimo al Bayern Monaco, è nel mirino pure del Liverpool. Entrambi club che Xabi conosce benissimo, avendoci giocato in carriera.

E secondo Santi Aouna di ‘Footmercato’ l’allenatore spagnolo avrebbe messo il Liverpool davanti al Bayern tra le possibili scelte. Vero che Xabi ha un contratto con il Bayer Leverkusen ancora lungo, fino al 2026, ma la permanenza appare davvero difficile, visto soprattutto questo grande interesse da parte delle big. E dalla Francia sottolineano come tra le preferenze dell’allenatore, la bilancia penda notevolmente in direzione Liverpool piuttosto che Bayern Monaco. Il club bavarese sarebbe infatti molto indietro rispetto agli inglesi. Il Bayern, se davvero vorrà arrivare ad Alonso, dovrà quindi riuscire a convincere il tecnico e superare la concorrenza inglese. Altrimenti sarà necessario guardare ad altri profili.

E in questo senso attenzione ad Antonio Conte, desideroso di ripartire con una nuova avventura. L’ex ct della nazionale, libero dopo la fine dell’avventura al Tottenham, avrebbe potuto ripartire dal Napoli, che aveva offerto al tecnico un contratto da 28 milioni di euro complessivi. Ora in pole per la panchina azzurra c’è Francesco Farioli, che sta facendo benissimo alla guida del Nizza.