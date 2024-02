Conte a Napoli: il ‘no’ a De Laurentiis dopo una mega offerta | ESCLUSIVO

Conte ha rifiutato un’offerta netta da 28 milioni da parte di De Laurentiis per allenare il Napoli, ora in pole Farioli

Nei lunghi contatti avuti degli scorsi mesi Aurelio De Laurentiis aveva formalizzato ad Antonio Conte un’offerta forte, per un progetto a lunga scadenza che il patron azzurro sperava potesse essere particolarmente ambizioso.

La cifra messa sul piatto da De Laurentiis era stata di 28 milioni complessivi: un triennale da 8 milioni a stagione fino al 30 giugno 2027, più 4 milioni per terminare questa stagione.

Dal punto di vista economico la possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli c’era tutta. C’è stato, però, un aspetto in particolare che ha frenato lo svilupparsi dell’affare e con essa la possibilità di vedere tornare in Italia l’ex tecnico di Juventus ed Inter.

Aurelio De Laurentiis aveva posto come condizione, al termine di questa stagione, un meeting per concordare gli obiettivi sul mercato e a quel punto far scattare il rinnovo di contratto. Solo al coniugarsi delle volontà su come migliorare la rosa, il triennale da 8 milioni a stagione sarebbe diventato effettivo. Qualcosa di irricevibile per Conte, che per questo motivo aveva preferito dire no al presidente azzurro e continuare ad attendere l’offerta giusta, dall’Italia o dall’estero. La candidatura di Conte però non scalda particolarmente il Bayern Monaco, come già raccontato su Calciomercato.it. E anche il Milan sembra preferire Thiago Motta a Conte, ritenuto troppo ‘ingombrante’.

Conte, in ogni caso, avrebbe preteso che il contratto non fosse su base addizionale (6 mesi + 3 anni) ma continuativa. Con questi presupposti, era impossibile per De Laurentiis procedere nei negoziati.

Napoli, Calzona solo part-time: Farioli in prima fila

Se Francesco Calzona rappresenta l’attualità in casa Napoli, è molto difficile ipotizzare che possa rappresentarne anche il futuro. L’attuale tecnico, che ha un incarico in corso anche con la Nazionale slovacca, ha rinnovato fino al Mondiale del 2026 con la Federcalcio di Bratislava.

Dopo il pareggio con il Cagliari di ieri, tra l’altro, le possibilità di approdare alla prossima edizione della Champions League si sono abbassate notevolmente ed il Napoli sta già iniziando a vagliare il tecnico della prossima stagione.

Da quanto è stato appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il candidato in pole è Francesco Farioli. L’attuale tecnico del Nizza è seguito già da diversi mesi ed è apprezzato per l’equilibrio che riesce a dare alle sue squadre nelle due fasi. Un tecnico da progetto, un tecnico per impostare il prossimo triennio partenopeo, così come vorrebbe Aurelio De Laurentiis.