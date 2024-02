Chiesa e non solo: doppio colpo da 80 milioni di euro

Federico Chiesa nome già caldissimo sul mercato: top club a caccia di un doppio affare, operazione complessiva da 80 milioni

Uno dei talenti più fulgidi nella rosa della Juventus, ma, paradossalmente, assai vicino all’addio. Le strade dei bianconeri e di Federico Chiesa potrebbero separarsi molto presto, verosimilmente alla fine della stagione.

Il classe 1997 in questa annata è tornato a mostrare sprazzi del suo talento, ma dopo un inizio promettente è calato come tutta la squadra. Il suo rendimento potrebbe influire sulle valutazioni future. La Juventus è convinta delle sue doti, ma non lo reputa incedibile. Anche perché, come raccontato da Calciomercato.it, i discorsi per il rinnovo tra il club e l’entourage di Chiesa sono fermi all’ultimo incontro di ottobre.

Il giocatore, dal canto suo, vuole capire quali siano le prospettive a medio e lungo termine della Juventus. Molto potrebbe dipendere dalla permanenza o meno di Allegri, cui pare strettamente legato il destino di Chiesa. Se il livornese resta, l’addio si fa assai probabile. E naturalmente, ci sono già dei club che seguono la vicenda con grande interesse.

Juventus, portano via Chiesa e raddoppiano

Gli estimatori per Chiesa non mancano di certo, né in Serie A (il Milan ha portato avanti un sondaggio, di recente), né all’estero. In particolare in Premier League, dove i rumours di mercato hanno spesso condotto negli ultimi tempi.

Sembrerebbe fare sul serio, più che mai, il Liverpool, stando a quanto riportato da ‘TeamTalk’. Anche perché i ‘Reds’ potrebbero dire addio, a fine stagione, una colonna come Mohammed Salah. Dunque, il Liverpool avrebbe individuato in Chiesa un possibile erede. Ma non solo lui. La dirigenza starebbe pianificando un doppio colpo da 80 milioni, divisi in parti uguali per Chiesa e per Luis Guilherme, astro nascente del Palmeiras che ha appena compiuto 18 anni e che è nei radar anche di Bayern Monaco e Chelsea.