Maxi offerte per Kvaratskhelia: l’agente fa tremare il Napoli

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia diventa un giallo: l’agente rompe il silenzio e fa tremare il Napoli

Solo qualche settimana fa, Aurelio De Laurentiis discuteva del contratto di Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, onde evitare distrazioni, rimandava tutti i colloqui con il presidente a fine stagione. Un gesto apprezzato dal patron del Napoli, che quindi proporrà un nuovo adeguamento del contratto a giugno. Sempre se non dovessero cambiare le cose. E le sorprese sono dietro l’angolo.

La durata del contratto del #77 azzurro non preoccupa la società. Non c’è fretta di cedere il suo cartellino e il Napoli può benissimo fare il prezzo, sparando una cifra alta per venderlo al massimo delle possibilità. Intanto, in Europa iniziano ad interessarsi del valore del calciatore. Specialmente in un’annata non perfetta, non come la prima in cui è riuscito a strappare il titolo di MVP della Serie A.

Napoli, parla l’agente di Kvaratskhelia: “Offerte dai top club”

Noi di Calciomercato.it abbiamo raccontato della distanza tra domanda e offerta sull’ingaggio di Kvaratskhelia. Il Napoli avrebbe avanzato un’offerta vicina ai 4 milioni di euro a stagione. La richiesta da parte del calciatore sarebbe stata sette volte superiore allo stipendio percepito attualmente. E’ chiaro che Kvara dovrà ottenere un adeguamento se De Laurentiis vorrà mantenerlo per almeno un’altra stagione. Altrimenti, dovrà ascoltare le ricche proposte provenienti dall’estero. E secondo Mamuka Jugeli già sono in tanti a bussare alla porta.

Al portale russo Championat.com, l’agente di Khvicha è intervenuto in ‘tackle’ e ha parlato del futuro del calciatore. “Barcellona e PSG su Kvaratskhelia? Naturalmente ci sono offerte da parte dei migliori club – ha detto Mamuka Jugeli – Guardatelo, come sarebbe possibile non ricevere proposte di questo tipo? A maggio tutto sarà chiaro”.

Quali possano essere i top club di cui parla il procuratore è un mistero, ma fino ad un certo punto. E’ noto che il Barcellona sia interessato alle prestazioni del georgiano. Ma attenzione anche al PSG, che si libererà di Mbappé a fine stagione e potrebbe fare compere dal Napoli: oltre a Osimhen, si potrebbe discutere anche del cartellino di Kvaratskhelia. Una doppietta che ricorderebbe molto la storia di Cavani e Lavezzi, i quali lasciarono il Vesuvio per giocare sotto la Tour Eiffel ad un anno di distanza l’uno dall’altro.