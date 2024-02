Multa a Kvaratskhelia, Meluso rompe il silenzio: “Era arrabbiato”

La verità sulla multa e sulla sostituzione di Kvaratskhelia in Napoli-Barcellona: così l’ha presa la società

Khvicha Kvaratkshelia è stato protagonista in settimana in Napoli-Barcellona, quando dopo la sostituzione non ha salutato Meluso.

L’attaccante georgiano in occasione del match di Champions League è uscito al 68′ per lasciare posto a Lindstrom. La prestazione del #77 non è stata delle migliori. Mai letteralmente pericoloso, qualche errore di valutazione e mai decisivo nell’uno contro uno.

Durante l’uscita dal campo, Kvara ha fatto il giro largo, scuro in volto, visibilmente arrabbiato. Addirittura il calciatore ha evitato il contatto visivo con il nuovo allenatore Francesco Calzona. Ha raggirato la panchina e non ha dato la mano al tecnico, tantomeno al compagno di squadra entrato al suo posto.

Kvaratkskhelia e il giallo sulla sostituzione: il Napoli fa chiarezza

Si è parlato in settimana di un’ipotetica multa in arrivo per Kvaratskhelia, a causa del suo “atteggiamento”. Così, nel pre-partita di Cagliari-Napoli, il ds Meluso è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha spiegato tutto: “Non c’è stato assolutamente nessun atteggiamento non professionale. Qualsiasi giocatore sostituito non è contento e per sua stessa ammissione ci ha confidato che era arrabbiato perché la prestazione non era stata all’altezza”.

Insomma, caso chiuso per Kvaratskhelia. Evidentemente nessun provvedimento disciplinare in arrivo e nessun problema con il suo allenatore. Infatti, Calzona l’ha lanciato dal 1′ minuto nel delicato match in trasferta contro il Cagliari. Oltretutto, Meluso ha aggiunto che “Kvaratskhelia non ha contestato nulla, è un grande campione e può capitare a qualsiasi grande calciatore come lui”.

L’attaccante del Napoli, al di là della prestazione poco convincente contro il Barcellona, è anche al centro di rumors sul suo futuro e sul rinnovo del contratto. Per il momento, secondo quanto annunciato da De Laurentiis, è stato lo stesso giocatore a voler rinviare i colloqui a fine stagione, quando le acque saranno più calme. Per ora, Kvara è concentrato solo sugli obiettivi di squadra.