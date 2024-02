Napoli-Barcellona e la serata no di Kvaratskhelia: “Lo stiamo distruggendo”

Partita strana quella di ieri sera fra il Napoli di Calzona ed il Barcellona di Xavi dove di certo non ha brillato Kvicha Kvaratskhelia, esterno sinistro georgiano che è uscito dal campo in maniera un po’ polemica: andiamo a vedere

La prima partita del Napoli di Francesco Calzona è stata di certo una sorta di ‘terapia d’urto’ per il tecnico esordiente sulla panchina azzurra: ottavo di finale contro il Barcellona di Xavi al Maradona per la gara d’andata.

Una sfida stranissima contro i blaugrana non nel miglior momento della loro storia che ha visto moltissimi errori tecnici, ma allo stesso tempo anche giocate spettacolari e centravanti protagonisti. Lewandowski e Osimhen infatti sono andati entrambi a segno. Discorso differente per Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, decisivo la scorsa stagione per lo scudetto del Napoli di Luciano Spalletti, è apparso spento e poco propositivo contro la difesa del Barcellona che è stata in grado di gestirlo alla grandissima. Una prestazione incolore che ha portato, al 67esimo, Calzona ad operare il cambio proprio per la stella classe 2001 che, lasciando il terreno di gioco, ha mostrato un po’ di malumore, ma senza troppe polemiche.

Kvaratskhelia sostituito: le reazioni dei tifosi sui social

Sui social, in particolare su X, i fan hanno commentato la situazione legata alle prestazioni di Kvara e alla sostituzione di ieri sera contro il Barcellona. Un tifoso per esempio ha commentato: “Uscito Kvaratskhelia, a cui voglio sempre bene, il Napoli ha iniziato a giocare e ha messo in difficoltà il Barcellona. Un tempo per parte“. Un altro invece ha descritto così la situazione: “Kvaratskhelia deve essere tutelato e noi (ssc napoli) lo stiamo distruggendo, i top player devono rimanere in campo 90 minuti anche se stanno giocando con una sola gamba“.

Ci sono poi anche gli appassionati esterni, come un tifoso dell’Inter che ha commentato così la sostituzione dell’attaccante georgiano: “Il Napoli non ha un allenatore, perché togli Kvaratskhelia al 67° minuto lui potrebbe creare una giocata a qualsiasi momento, bah io non capisco, sarà difficilissimo fare risultato a Barcellona“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SUL NAPOLI E KVARA

Uscito Kvaratskhelia, a cui voglio sempre bene, il Napoli ha iniziato a giocare e ha messo in difficoltà il Barcellona. Un tempo per parte.#NapoliBarcellona #UCL pic.twitter.com/BJud7Pefgo — Gennaro Fiore (@ADLCrotalo) February 21, 2024

Kvaratskhelia deve essere tutelato e noi (ssc napoli) lo stiamo distruggendo, i top player devono rimanere in campo 90 minuti anche se stanno giocando con una sola gamba.#NAPBAR

#ForzaNapoliSempre — Piobaabyy (@PioMarrazzo) February 21, 2024

La stagione è letteralmente irrecuperabile.

C’è poco da salvare. Calzona ha il DOVERE di gettare le basi per il Napoli che verrà. Quindi domenica, Kvaratskhelia, Lindstrom più altri 9.

Non c’è altra strada. pic.twitter.com/VXdbN6u7EG — SIR LUKE (@SirLuke_7) February 22, 2024