Bastoni, sacrificio Inter: Zhang incassa 65 milioni di euro

L’Inter, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe perdere Bastoni. Per il difensore centrale sono pronti 65 milioni di euro

Una stagione che potrebbe regalare soddisfazioni decisamente importanti: l’Inter ha praticamente in cassaforte lo scudetto visto i nove punti di vantaggio sulla Juventus con una partita da recuperare. Non solo il campionato ma anche la Champions League dove i ragazzi di Inzaghi hanno vinto l’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid: tornare in finale non sarà per nulla semplice ma i nerazzurri ha tutto per potersi giocare la competizione fino alla fine.

Il vero problema potrebbe arrivare nel corso della prossima sessione estiva di mercato: diversi i giocatori nerazzurri ad avere i fari puntati contro. Tra questi non possiamo non menzionare Bastoni: difensore centrale forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’anticipo, in marcatura e con una qualità tecnica che gli permette di impostare l’azione senza dover ricorrere, per forza di cose, al lancio lungo. Nella trasferta dell’Olimpico, contro la Roma, ha realizzato il gol del definitivo quattro a due.

Bastoni è uno degli elementi fondamentali all’interno della rosa di Inzaghi e perderlo sarebbe un duro colpo per la società nerazzurra. Sul giocatore, come sottolineato da masfichajes, occhio al Real Madrid: il club spagnolo, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, potrebbero essere grandi protagonisti sul mercato e non solo per l’affare Mbappe. Il talento francese non rinnoverà con il PSG ed è pronto a trasferirsi in Liga.

Non solo il reparto offensivo: il Real Madrid vuole rinforzare anche il reparto difensivo considerando l’addio di Nacho il cui contratto scadrà il prossimo trenta giugno. Tra gli obiettivi per la difesa troviamo proprio Bastoni: l’interesse del club spagnolo potrebbe rappresentare un problema non da poco per il club nerazzurro nonostante, a livello economico, serve una super offerta.

Real Madrid, piace Bastoni: pronti sessantacinque milioni

Il centrale difensivo, come detto, è un giocatore imprescindibile nel sistema di gioco nerazzurro. L’Inter non ha nessuna intenzione di cederlo con il Real costretto, per aggiudicarsi le prestazioni del classe 1999, a dover sborsare intorno ai sessantacinque milioni di euro. Difficile che il club spagnolo possa spendere una cifra così importante ma nel mercato, lo sappiamo, le cose possono cambiare da un momento all’altro.

La situazione economica dell’Inter rischia di favorire l’eventuale trattativa con il Real Madrid: i nerazzurri, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, potrebbero essere costretti a sacrificare un giocatore importante come Bastoni. Al termine della stagione scopriremo il futuro di un giocatore che rischia di lasciare l’Italia per trasferirsi in un club pronto a fare grandi investimenti in estate.