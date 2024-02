DIRETTA Champions League, Inter-Atletico Madrid 0-0: nerazzurri a caccia del gol | LIVE

Andata degli ottavi di finale di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che ospita l’Atletico Madrid

Ci siamo, l’attesa è finita: per l’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2023/2024 della Champions League, l’Inter ospita l’Atletico Madrid in una sfida che si preannuncia decisamente complicata.

I nerazzurri, guidati in panchina da Simone Inzaghi, in vetta e in fuga alla classifica del campionato di Serie A, sono reduci dalla rotonda vittoria ottenuta contro la Salernitana di Fabio Liverani, un 4-0 senza attenuanti per la squadra granata, desolatamente ultima in graduatoria. Di contro, i ‘colchoneros’ del grande ex Diego Pablo Simeone hanno battuto per 5-0 il Las Palmas nell’ultimo turno della Liga spagnola e veleggiano al quarto posto, l’ultimo utile per partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea per club. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ATLETICO MADRID

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez . All. S. Inzaghi

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Saul, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Llorente. All. Simeone

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)