Fabbian e Freuler stendono il Verona: Bologna da Champions

Il Bologna si impone due a zero contro il Verona ed ottiene un’altra vittoria pesantissima nella corsa alla Champions League

Dopo la tre giorni di Coppe europee tornava la Serie A e l’anticipo della ventiseiesima giornata metteva di fronte Bologna e Verona in un match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. I padroni di casa volevano i tre punti per continuare il sogno Champions League mentre gli ospiti avevano assolutamente bisogno di un risultato positivo in ottica salvezza.

Il primo colpo di scena è arrivato dopo pochi minuti dal fischio d’inizio: Abisso, il direttore di gara, è stato costretto ad uscire per un problema alla caviglia. Episodio sicuramente singolare con Camplone, inizialmente quarto ufficiale, diventato l’arbitro del match. Il primo tempo non è stato bellissimo con i rossoblù che sono stati bravi a sfruttare l’unica vera palla gol con Fabbian.

Nella ripresa il Verona ha faticato ad alzare il ritmo della propria partita nonostante abbia avuto una grande occasione per pareggiare la partita: Noslin non è riuscito a sfruttare l’errore di Skorupski e il suo pallonetto è uscito di poco rispetto alla porta dei rossoblù. Il calcio sa essere spietato e i ragazzi di Baroni sono stati immediatamente puniti dall’inserimento di Freuler.

Il due a zero è stato un duro colpo, soprattutto a livello mentale, da assorbire per il Verona che però hanno avuto due grandi occasioni, entrambe con Henry, per impensierire i padroni di casa e riaprire la partita. Per i rossoblù si tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato: un rendimento incredibile e sogno Champions sempre più vivo. I ragazzi di Thiago Motta, in attesa del match tra Milan e Atalanta, si prendono il quarto posto e confermano di essere assolutamente credibili per la qualificazione alla massima competizione internazionale.

Verona, poco cinismo sotto porta

Dopo i pareggi con Monza e Juventus (ottima la prestazione contro i bianconeri), il Verona perde in casa del Bologna. Perdere contro i ragazzi di Thiago Motta non è un dramma ma una squadra che vuole salvarsi deve essere più cattiva sotto porta. Nel secondo tempo ci sono state le occasioni per riaprire il match ma è mancato quel cinismo necessario all’interno del match.

La prossima settimana ci sarà lo scontro diretto contro il Sassuolo, una partita da non sbagliare per mantenere vive le speranze salvezza all’interno di una stagione decisamente complicata sotto tutti i punti di vista.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna** 48, Atalanta 45*, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 10, Empoli 22, Sassuolo 20*, Verona** 20, Cagliari 19, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Una partita in più