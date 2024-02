Bologna-Verona, cambia l’arbitro in campo: la ricostruzione

Incredibile quanto successo in Bologna Verona dove la prima sostituzione, dopo pochi minuti, è stata fatta per il direttore di gara

L’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A si apriva con Bologna Verona, match fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di gara in lotta per un posto Champions mentre gli scaligeri alla ricerca di punti salvezza. Dopo appena quattro minuti di gioco si è verificata una scena che non sempre si vede su un campo da calcio.

Il direttore di gara Abisso ha messo male il piede subendo un piccolo infortunio alla caviglia: l’arbitro ha immediatamente interrotto il gioco ed è uscito per le cure del caso. Nulla da fare però con Camplone, quarto ufficiale, che ha dovuto prendere il suo posto senza un minino di riscaldamento. Episodio singolare dunque all’inizio di una partita molto importante per il proseguo stagionale di Bologna e Verona.