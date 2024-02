Conte insieme a Barella: decisa la nuova destinazione

Il tecnico leccese è uno dei nomi più caldi sul mercato degli allenatori in vista della prossima estate

Lo scossone arrivato direttamente dalla Germania ha immediatamente fatto il giro del mondo. Il Bayern Monaco, non senza destare stupore, ha infatti annunciato ufficialmente che il rapporto con Thomas Tuchel si concluderà al termine di questa stagione. Fiducia dunque rinnovata al tecnico tedesco fino al prossimo giugno, quando lascerà il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del giugno 2025.

Dopo le ultime tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League, non sono comunque esclusi altri colpi di scena qualora la situazione dovesse ulteriormente precipitare. In ogni caso è già iniziato il toto nomi su chi dalla prossima estate siederà sulla panchina del Bayern Monaco. Come già svelato dalla nostra redazione la scorsa settimana, il candidato numero uno rimane Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo sta dominando la Bundesliga al comando del Bayer Leverkusen e conosce perfettamente l’ambiante bavarese avendolo vissuto per anni da calciatore.

In seconda fila, poi, non è da escludere anche il nome di Antonio Conte. Il tecnico leccese vedrebbe di buon occhio un’esperienza in un campionato nuovo e all’interno di un club dotato di risorse adeguate per mettere a sua disposizione una rosa di grandissimo livello. L’unico ostacolo potrebbe essere però rappresentato dalla lingua, considerato che l’ex Tottenham non parla il tedesco. Una caratteristica chiave per un allenatore che fonda la propria forza anche sul rapporto diretto coi propri calciatori.

Calciomercato Inter, Conte insieme a Barella al Bayern Monaco: l’esito del sondaggio

Qualora dovesse concretizzarsi la pista tedesca per Antonio Conte, è probabile che il tecnico possa decidere di portare con sé alcuni big del campionato italiano.

Tra questi, stando all’esito del sondaggio lanciato su ‘X’ da Calciomercato.it, il più quotato sembra essere Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, autore di una delle sue migliori prestazioni stagionali nell’ultimo duello in Champions League contro l’Atletico Madrid, ha conquistato il primo posto con il 38,2%. Alle sue spalle un altro centrocampista come Rabiot al 25%, davanti a Maignan con il 20,6% e Bastoni ultimo al 16,2%.