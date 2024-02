Bayern, svolta UFFICIALE Tuchel: il segnale anche per Conte

Situazione definita ufficialmente tra il Bayern Monaco e Thomas Tuchel: sviluppi che riguardano anche il futuro di Antonio Conte

Uno dei temi caldi del momento sul mercato è il futuro di Antonio Conte, sempre più interessato alla panchina del Bayern Monaco come raccontato da Tobi Altschaffl su ‘Tv Play’. Situazione altrettanto calda in casa bavarese, con Tuchel arrivato ormai alla rottura con i senatori del Bayern come anticipato da Calciomercato.it. E le nostre indiscrezioni hanno trovato conferma.

Si è arrivati ufficialmente a una soluzione, tra il club e l’allenatore. Poco fa, è arrivato l’annuncio del Bayern della conclusione anticipata del contratto con il tecnico. L’accordo con Tuchel prevedeva di proseguire insieme fino a giugno 2025, ma sui canali ufficiali i campioni di Germania hanno annunciato che le strade si separeranno al termine dell’attuale stagione in ogni caso.

Tuchel, dunque, è atteso dagli ultimi mesi in panchina (salvo un rendimento in picchiata che possa convincere la società a esonerarlo addirittura prima). L’ipotesi bavarese, per Conte, inizia a farsi sempre più concreta. Il Milan, altra squadra che segue con grande interesse la situazione dell’ex Ct della Nazionale, è avvisato.