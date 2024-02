“C’è un problema con Conte”, rivelazione sul futuro

Una rivelazione imprevista sul futuro di Antonio Conte che può cambiare tutto, annuncio importante in diretta

Rumours e indiscrezioni in vista della prossima stagione si moltiplicano già, nonostante il mercato invernale sia finito da poco. Uno dei protagonisti principali è Antonio Conte, allenatore richiestissimo per il prossimo anno, con tanti club importanti che vorrebbero metterlo al centro di un nuovo progetto.

Il curriculum di Conte parla da solo, metterlo in panchina è garanzia di ottimi risultati e di vittorie. Su di lui, in Serie A, si sta muovendo principalmente il Milan, che per il dopo Pioli vorrebbe un allenatore vincente come lui. L’idea di tornare ad allenare in Italia piace molto a Conte, ma il nostro campionato non è l’unica ipotesi. Su di lui infatti c’è anche l’interessamento del Bayern Monaco, che sta trovando continue conferme. Anche se c’è un fattore che potrebbe complicare tutto.

Conte-Bayern, c’è la frenata: “E’ interessato, ma…”

Di questo argomento, a ‘Tv Play’, ha parlato Tobi Altschaffl, giornalista della ‘Bild’, che ha illustrato la situazione in casa bavarese e tracciato i possibili scenari futuri.

“Tuchel è sempre più vicino all’esonero – ha spiegato – Nella lista dei possibili sostituti c’è anche Conte. Da parte sua, lui sarebbe molto interessato a questa possibilità, ma c’è un piccolo problema: attualmente, non parla il tedesco”. Situazione molto delicata e tutta da decifrare, quella del Bayern, per Altschaffl: “Il Bayern in questo momento non sa che cosa fare per la panchina. La società deve capire che strada intraprendere. Flick è stato contattato come traghettatore, ma pensa a un progetto a lunga scadenza. Zidane per ora è solo una ipotesi, mentre Klopp resterà un sogno”.