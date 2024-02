Tuchel lascia il Bayern, da Xabi Alonso a Conte e Thiago Motta: perché è un danno per la Serie A

Thomas Tuchel lascerà la panchina del Bayern Monaco alla fine della stagione ed iniziano già a spuntare i primi nomi dei possibili sostituti: che smacco per la Serie A

Ormai è deciso: Thomas Tuchel non sarà più l’allenatore del Bayern Monaco al termine di questa stagione. Il tecnico tedesco, che si è seduto sulla panchina dei bavaresi dal marzo del 2023, dirà addio al club il prossimo 30 giugno, dopo poco più di un anno.

La decisione è stata presa in queste ore in seguito agli scarsi risultati che la squadra più blasonata di Germania sta avendo da inizio anno. In campionato è seconda a 8 punti dal Bayer Leverkusen ed è reduce da due sconfitte consecutive, tra cui una proprio contro l’attuale capolista. In Champions non se la passa meglio, con l’andata degli ottavi di finale persa clamorosamente per 1-0 contro la Lazio. La corsa ai quarti è ancora aperta, avendo il ritorno da giocare in Germania, ma l’ambiente freme.

Lo scorso anno Tuchel è riuscito a vincere il titolo solamente all’ultima giornata a discapito del Borussia Dortmund, ma non ha mai convinto pienamente gli addetti ai lavori, i tifosi e i giocatori. Motivo per cui, tra 4 mesi, saluterà la società e lascerà una panchina che scotta libera di essere presieduta da un big in circolazione.

Tuchel saluta il Bayern Monaco: i possibili sostituti

Tra opzioni più o meno probabili, nomi in pole e suggestioni, il nome del sostituto sulla panchina del Bayern Monaco farà sicuramente discutere. Anche la Serie A verrà coinvolta in un possibile effetto domino per la prossima estate, che potrebbe andare a discapito dei top club del nostro campionato.

Il favorito indiscusso per guidare il Bayern il prossimo anno è sicuramente Xabi Alonso, protagonista di una stagione sensazionale con il Bayer Leverkusen in campionato (come detto è in testa a +8) e ancora ampiamente in corsa, da favorita con il Liverpool per l’Europa League. Conosce bene la Bundesliga e sembrerebbe essere l’indiziato numero uno per sostituire Tuchel, chiudendo ogni possibilità alle società blasonate del nostro calcio.

La Bild, solo pochi giorni fa, ha fatto anche il nome di Antonio Conte, a lungo accostato a Napoli, Milan, Roma e Juventus per la prossima stagione. L’allenatore italiano potrebbe voler vivere un’esperienza di questo tipo in un campionato che ancora non conosce, per tentare di riportare i tedeschi al top anche in Europa.

E se il sostituto venisse dalla Serie A? Non è da escludere neanche l’ipotesi Thiago Motta, che al Bologna sta facendo un miracolo. I rossoblu sperano in un rinnovo e l’ombra del PSG è incombente, ma la panchina del Bayern resta un motivo di riflessione importante per chiunque.

Infine, abbiamo voluto scegliere tre ipotesi molto complicate, ma non impossibili: Inzaghi, Allegri, De Zerbi e Zidane. Il primo non sembra destinato a lasciare l’Inter, ma ormai è da considerare un top europeo a tutti gli effetti ed è pronto per un salto di questo tipo. Il tecnico toscano, invece, sfiorò anni fa il Bayern e potrebbe dire addio alla Juventus, ma al momento si tratta solamente di un’ipotesi.

Ancora più difficile l’idea De Zerbi, che per ora si trova bene al Brighton, così come Zidane, mai realmente accostato al Bayern, ma pur sempre libero di sedersi su un’altra panchina. Ipotesi che, soprattutto nei primi due casi, non gioverebbero di certo ai nostri club di Serie A, che non rimarranno però di certo a guardare la prossima estate, dove molte panchine scotteranno.