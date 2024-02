Inzaghi in ansia per Thuram: anche il ritorno con l’Atletico è a rischio | CM.IT

L’infortunio di Thuram è l’unica nota stonata nella notte di Champions contro l’Atletico Madrid per l’Inter: attesa per gli esami strumentali dell’attaccante francese

L’Inter non si ferma e conquista la nona vittoria su altrettante partite nel 2024 in tutte le competizioni. Cammino immacolato nel nuovo anno per la compagine di Simone Inzaghi, che stende anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Arnautovic croce e delizia, con l’austriaco che nel finale di gara riscatta gli errori precedenti sotto porta, consegnando una vittoria preziosissima alla capolista della Serie A in vista del ritorno nel catino di Madrid. Inter rullo compressore e che non conosce soste, con Inzaghi che esalta il gruppo a sua disposizione nel post gara della sfida degli ottavi di Champions League. C’è una macchia però nella festa interista, ovvero l’infortunio rimediato sul finire del primo tempo da Marcus Thuram, poi sostituito all’intervallo proprio dal match winner Arnautovic.

Thuram si è accasciato a terra dopo un conclusione dal limite prima della fine del primo tempo e già all’uscita dal campo scuoteva la testa parlando con il connazionale Griezmann.

Nella ripresa l’attaccante francese dell’Inter è rimasto negli spogliatoi, lasciando spazio ad Arnautovic in coppia con capitan Lautaro Martinez. Dai primi accertamenti dentro la pancia di San Siro, Thuram ha rimediato una contrattura all’adduttore della gamba destra che sarà rivalutata nelle prossime ore. Il figlio d’arte si sottoporrà a tutti gli esami del caso nella giornata di giovedì, con Inzaghi che ovviamente incrocia le dita sui tempi di recupero. L’ex Borussia Monchengladbach rischia uno stop più lungo del previsto, soprattutto se i nuovi controlli evidenziassero un’elongazione muscolare alla coscia rispetto ai primi responsi di ieri era.

Thuram salterà sicuramente la trasferta di Lecce e il successivo recupero di campionato contro l’Atalanta, mentre resta in forte dubbio anche la gara col Genoa. Se il problema alla coscia si rivelasse invece più grave, il francese in quel caso potrebbe saltare inoltre la sfida di Bologna e anche il decisivo ritorno di Champions del 13 marzo in casa dell’Atletico Madrid. Inzaghi e l’Inter fanno gli scongiuri e attendono gli esami strumentali di domani…