Una macchia per Inzaghi dopo Inter-Atletico: “Qualcosina c’è stato”

Primo round all’Inter nell’ottavi di finale di Champions League: l’analisi in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter esce fuori nella ripresa e stende al Meazza l’Atletico Madrid nel primo round degli ottavi di Champions League.

A decidere la contesa è forse l’uomo meno atteso, quel Marko Arnautovic che prende il posto dell’infortunato Thuram e riscatta le due ghiotte opportunità divorate in precedenza. Il pubblico interista rincuora però l’ex Bologna, che pochi minuti dopo timbra il sigillo del successo. Simone Inzaghi coccola il suo numero otto: “Sarà preziosissimo, come peraltro lo è stato finora – sottolinea il tecnico piacentino in conferenza stampa – Lui e Sanchez mi stanno soddisfacendo e avranno più spazio visto che giocheremo tanto nelle prossime settimane. Gli attaccanti devono preoccupasi quando non hanno occasioni, lui deve solo proseguire così”. A far tremare Inzaghi sono le condizioni di Marcus Thuram, costretto al cambio sul finire della prima frazione per un problema muscolare: “Qualcosina c’è stato, nei prossimi giorni farà degli accertamenti più accurati. Speriamo di perderlo il meno tempo possibile“.

Inter-Atletico Madrid, Inzaghi: “Meritavamo una vittoria più ampia”

Inzaghi applaude i suoi, anche se sparava in un risultato più rotondo in vista del ritorno in Spagna: “Abbiamo fatto una grande gara, concedendo poco a una squadra fisica e di qualità come l’Atletico Madrid. Per quello che si è visto meritavamo forse un punteggio più ampio. Oggi però è stato solo il primo tempo, ci sarà il secondo a Madrid e sappiamo quali difficoltà ci aspettano”.

🗣️ #InterAtletico – #Inzaghi in conferenza: “Abbiamo concesso poco e fatto una grande gara. Per quello che si è visto meritavamo un punteggio più ampio. Abbiamo fatto 9 vittorie su 9 nel 2024, ma stasera abbiamo vinto solo il primo tempo” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/W0X1xAedpJ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 20, 2024

Percorso immacolato tra campionato e coppe nel 2024 per l’Inter: “Abbiamo fatto nove vittorie su nove partite, è tantissimo tempo che giochiamo così e sono molto soddisfatto dei ragazzi. Però i mesi più importanti saranno marzo e aprile: dobbiamo proseguire su questa strada. Sono molto ottimista”.