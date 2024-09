Udinese, il dt Nani: “Lucca non si muove, Bijol all’Inter…”

Non solo il Torino capolista per una notte: c’è anche l’Udinese tra le sorprese del campionato di Serie A

Reduce dal successo in rimonta sul Parma, l’Udinese è una delle grandi sorprese di questo primissimo scorcio del nuovo campionato di Serie A: ne ha parlato a TvPlay il direttore tecnico bianconero Gianluca Nani.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani ha fatto il punto sul momento dei friulani, dall’exploit di Lorenzo Lucca al retroscena sulla cessione di Lazar Samardzic, passato all’Atalanta nella passata sessione estiva di calciomercato. “Chiarisco subito sul primato in classifica” ha esordito il dirigente del club friulano, specificando che non è questo il campionato dei bianconeri: “Non vuol dire che non ce lo siamo meritato, ma la salvezza è il nostro campionato dopo esserci salvati all’ultima giornata lo scorso anno”.

Chiaramente la soddisfazione è tanta: “Siamo contenti per mister, tifosi e calciatori e siamo consapevoli che questo non è il nostro campionato. Dobbiamo mettere ferro in cascina per quando arriveranno i tempi duri”. I tifosi sperano in un immediato rientro dell’infortunato Alexis Sanchez: “È un giocatore straordinario come Thauvin, ha portato la mentalità giusta e vorrebbe vincere tutte le partite. Tornerà presto, non credo che manchi molto, sta lavorando sodo e vive con noi la quotidianità”.

Udinese, parla il direttore tecnico Gianluca Nani

Il direttore tecnico dell’Udinese si è poi soffermato sulla cessione di Lazar Samardzic, passato all’Atalanta che “ha dimostrato di volere il giocatore di più delle altre e alla fine l’ha preso”. C’erano comunque altre squadre sulle tracce del centrocampista: “Con la Lazio c’è stata una trattativa non conclusa; con il Milan c’è stata solo una richiesta di informazioni. L’Atalanta ha dimostrato di volerlo fortemente e l’hanno preso in tempi brevi”.

Impossibile non parlare di Kosta Runjaic, nuovo allenatore che sta sorprendendo in Serie A: “C’era un’idea di cambiare registro” e si è puntato su “un allenatore molto propositivo, molto più aggressivo. Parliamo di una filosofia molto diversa, forse troppo coraggiosa. E’ il principio di mister Runjaic e noi l’abbiamo seguito”.

In gran spolvero è Lorenzo Lucca: “È veramente forte, ha velocità, tiro, protegge la palla, penso che possa fare molto, soprattutto a livello Nazionale, dove abbiamo le carenze”. L’attaccante ex Pisa era finito al centro di diverse voci di mercato, ma Nani assicura che “non è stato vicino alla Fiorentina e a nessuna squadra. Lucca non si vende e rimane con noi, non abbiamo aperto a nessuna trattativa”. Infine, un passaggio su Bijol, il cui nome era stato accostato all’Inter: “Ci sono anche trattative che non vanno a buon fine. Bijol è un calciatore che l’ha fatto vedere anche all’Europeo, è forte e chiama l’attenzione di club all’estero. Ma anche per lui non abbiamo preso ipotesi di cessione”.