DIRETTA Serie A, Verona-Torino: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Zanetti e il Torino di Vanoli in tempo reale

Il Torino fa visita al Verona nel secondo anticipo del venerdì valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che sono partite con il piede giusto, ma che sono rimaste deluse per i risultati dello scorso week end, che sarà diretta dall’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

Da una parte i granata di Paolo Vanoli, reduci dal pareggio interno contro il Lecce che ha interrotto la serie di due vittorie consecutive contro Atalanta e Venezia, vogliono tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per passare almeno una notte da soli in testa alla classifica e rilanciare le proprie ambizioni in chiave coppe europee. Dall’altra parte i gialloblu di Paolo Zanetti, che a loro volta vengono dalla sconfitta contro la Lazio del grande ex Baroni, puntano a vincere per operare il sorpasso in graduatoria sul Toro. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. La scorsa stagione i piemontesi espugnarono il campo degli scaligeri con il punteggio di 2-1 in rimonta con le reti di Savva e Pellegri dopo il vantaggio iniziale di Swiderski. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Bentegodi’ tra Verona e Torino live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Verona-Torino

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Sarr; Tengstedt. All. Zanetti

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

CLASSIFICA SERIE A: Udinese punti 10; Napoli e Empoli* 9; Inter, Juventus e Torino 8; Lazio 7; Verona e Atalanta 6; Milan e Genoa 5; Lecce e Parma 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2; Venezia 1.

*una partita in più