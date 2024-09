Il Torino espugna Verona e vola in vetta, l’Empoli batte e inguaia il Cagliari

Torino vittorioso a Verona ed Empoli vincente a Cagliari: due vittorie in trasferta aprono la quinta giornata. Granata in testa

Per una notte il Torino è in testa da solo alla classifica di Serie A. I ragazzi di Paolo Vanoli continuano a far sognare il popolo granata grazie alla vittoria ottenuta per 2-3 sul campo del Verona.

Il match si apre subito con gli ospiti in gol, con Sanabria che trova la prima rete in campionato. Il Verona pareggia però subito con un gran sinistro di Kastanos. La svolta però arriva al 21′. Walukiewicz reagisce a Sanabria con una gomitata in area di rigore. Rosso per il polacco e penalty, che viene sbagliato dal paraguayano, che manda sul palo poi ribadisce in rete, ma il gol è giustamente annullato per fuorigioco. Per i padroni di casa però, in dieci, le difficoltà sono notevoli e Zapata di testa trova il vantaggio.

Nella ripresa il Toro controlla la gara e in ripartenza con il neo-entrato Adams trova il gol dell’1-3. A nulla, se non alla gloria personale che gli permette di salire a tre reti in campionato, serve il gol di Mosquera nei secondi finali. La rete del colombiano fissa il risultato sul definitivo 2-3.

Verona-Torino 2-3

Marcatori: Sanabria (T) 10′, Kastanos (V) 12′, Zapata (T) 34′, Adams (T) 79′, Mosquera (V) 93′.

Cagliari-Empoli 0-2, toscani imbattuti

Così come il Torino, anche l’Empoli resta imbattuto. I toscani trovano la seconda vittoria in campionato, anche questa in trasferta, con un rotondo 0-2 ottenuto sul campo del Cagliari contro l’ex Nicola.

Un gol per tempo bastano alla squadra di D’Aversa per salire a 9 punti e agguantare il Napoli. Alla mezz’ora è Colombo ad aprire le marcature, mentre ad inizio ripresa Esposito segna il definitivo 0-2. Partenza a rilento per il Cagliari: rossoblù contestati e ora traballa la panchina di Davide Nicola.

Cagliari-Empoli 0-2

Marcatori: Colombo 33′, Esposito 48′.

CLASSIFICA SERIE A: Torino* punti 11; Udinese 10; Napoli e Empoli* 9; Inter e Juventus 8; Lazio 7; Verona* e Atalanta 6; Milan e Genoa 5; Lecce e Parma 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari* e Como 2; Venezia 1.

*una partita in più