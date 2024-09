Sconfitta e contestazione, Nicola a rischio esonero: i possibili sostituti

Un altro possibile esonero potrebbe consumarsi in Serie A: si va verso un altro ribaltone dopo quello di Daniele De Rossi

Non solo Daniele De Rossi, esonerato dalla Roma nei giorni scorsi: in Serie A potrebbe saltare anche la panchina di Davide Nicola nelle prossime ore.

La nuova stagione di Serie A è iniziata da poche settimane, ma è già saltata una panchina. Nei giorni scorsi, infatti, la Roma ha esonerato Daniele De Rossi, facendo registrare – non senza sorpresa – il primo esonero ufficiale della stagione. E nel massimo campionato italiano ci sono anche altre panchine a rischio, una su tutte quella di Paulo Fonseca il quale rischia concretamente di essere esonerato dal Milan dopo aver ottenuto appena cinque punti nelle prime quattro partite (battendo solo il neopromosso Venezia) e iniziando con una sconfitta anche il cammino in Champions League contro il Liverpool.

Per il tecnico portoghese potrebbe essere decisivo l’attesissimo derby con l’Inter in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza, ma una altro esonero potrebbe arrivare prima della stracittadina milanese. A traballare – oltre a quella di Paulo Fonseca – è anche la panchina di Davide Nicola, allenatore del Cagliari che ha aperto la quinta giornata del campionato di massima serie con una pesante sconfitta. I sardi, davanti al proprio pubblico, sono stati battuti dall’Empoli in un primo scontro salvezza della stagione che ha visto i toscani conquistare tre punti importanti che permettono alla truppa di Roberto D’Aversa di agganciare momentaneamente il Napoli a quota 9 punti.

Sconfitta e contestazione: traballa la panchina di Davide Nicola

Dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno con Claudio Ranieri in panchina, i sardi sono finora stati protagonisti di un inizio di stagione alquanto deludente. Con una partita giocata in più rispetto al fanalino di coda Venezia, i rossoblu occupano la penultima posizione in classifica con all’attivo appena due punti, frutto di altrettanti pareggi arrivati contro Como e Roma oltre alle sconfitte contro Lecce, Napoli e – appunto – quella di questa sera contro l’Empoli.

A fine partita, Gianluca Gaetano e compagni hanno chiesto scusa ai tifosi del Cagliari i quali – già nei minuti finali della partita – avevano esternato tutto il loro malcontento fischiando la squadra in campo, con l’Empoli più volte vicina al gol del 3-0. Una vera beffa per Davide Nicola, lo scorso anno protagonista di un’altra miracolosa salvezza proprio con la squadra azzurra che ora potrebbe condannarlo.

Nelle prossime ore infatti potrebbe consumarsi l’esonero: al suo posto chance per uno degli allenatori attualmente senza panchina, in particolar modo l’esperto Davide Ballardini, ma anche Fabio Cannavaro – reduce dalla salvezza ottenuta a Udine – e Gabriele Cioffi anche se nel post partita il patron rossoblu Tommaso Giulini in conferenza stampa ha allontanato – almeno per il momento – le voci relative a un imminente esonero confessando di aver parlato con il tecnico: “Gli ho detto che mi sentivo di scusarci con i nostri tifosi come società e che gradirei che la squadra vada in ritiro”.

Per ora nessuna deadline: “Se c’è stato un problema ho cambiato, l’ho fatto con direttori sportivi, allenatori o se c’erano delle mele marce nello spogliatoio. Mi fa piacere lavorare con questo gruppo, magari sono io il problema e non loro, dovrò interrogarmi su questo”.