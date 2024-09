Caso alla Juve, Motta non può nascondersi: “A gennaio decisioni diverse”

Alla Juventus è ormai davvero un caso. Il calciatore da titolare con Allegri è diventato solamente una riserva con Thiago Motta

La Juventus è attesa dalla sfida contro il Napoli. Thiago Motta potrà contare praticamente su tutta la rosa, a parte gli infortunati Milik e Conceicao, ma contro gli azzurri non sono escluse sorprese.

L’ex allenatore del Bologna, d’altronde, ci è abituato a bocciature pesanti. Danilo e Douglas Luiz, ad esempio, non se la stanno certo passando bene in questo inizio di stagione: “Thiago Motta ogni volta si inventa una sorpresa – afferma Emanuele Gamba a ‘Radio CRC’ – Douglas Luiz sta deludendo moltissimo e perciò escludo che sarà preso in considerazione per una partita come quella di sabato. La formazione che ha giocato la partita di Champions è probabilmente la migliore. Il dubbio è a centrocampo, poiché in coppa non ha giocato Thuram, ma McKennie che è più efficace negli inserimenti, mentre il primo è più efficace nel recupero palla. Dipende da che tipo di partita vuole fare a livello tattico Thiago Motta. La difesa non credo che la toccherà poiché ha trovato una sua quadratura. Ogni scommessa che ha lanciato l’allenatore brasiliano l’ha vinta”.

Juventus, Gamba denuncia: “Danilo è un caso”

Si affronta poi il tema relativo a Danilo. Il brasiliano, leader dentro e fuori dal campo, ha di fatto perso il posto da titolare.

Con Allegri era insostituibile e giocava praticamente ovunque. Fino a questo momento è sceso in campo una mezzora in Champions League e solo cinque minuti in Serie A nella sfida contro il Verona: “Ha giocato qualche minuto in più in coppa, ma è un caso poiché oggi è la riserva di due centrali, Bremer e Gatti – prosegue Gamba -. Se continuerà a giocare così poco a gennaio potrebbe prendere delle decisioni diverse”.