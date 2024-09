Milan gelato: “Allegri non può allenare questa squadra”

Grande attenzione sulla panchina del Milan, Allegri tra i candidati ma ‘bocciato’ improvvisamente: ecco il motivo

Riflettori puntati, in questo weekend calcistico, sul derby tra Inter e Milan, e non potrebbe essere altrimenti, anche per quello che potrebbe avvenire fuori dal campo. La panchina di Fonseca è a forte rischio, come raccontato su Calciomercato.it. Praticamente ultima spiaggia per il tecnico portoghese, con un altro ko il suo destino sarebbe di fatto segnato.

Diversi i candidati che stanno vagliando i rossoneri per la sostituzione. C’è anche il nome di Massimiliano Allegri, seguito anche dal Manchester United. L’ipotesi del ritorno del livornese, dopo l’esonero avvenuto nel 2014, sarebbe per certi versi piuttosto suggestiva. Ma, secondo alcuni, non l’ideale, per le prospettive attuali del Milan.

Infatti, sul suo profilo su ‘X’, il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Alessandro Nizegorodcew ha spiegato come mai, a suo avviso, un approdo di Allegri al Milan non risolverebbe certo i problemi. “Sarebbe difficile prendere una squadra in corsa per Sarri, ma vista la rosa molto offensiva sarebbe lui l’allenatore migliore in questo momento – ha affermato – E’ una rosa mal costruita, che può giocare solamente un calcio offensivo. Si immagina che un allenatore come Allegri si metterebbe a fare le barricate, ma non funziona così. Il Milan non ha i giocatori per difendersi con l’attenzione richiesta, non è che se metti tutti 20 metri più dietro automaticamente ci si difende meglio. Serve coprire gli spazi al meglio e saper recuperare la palla. In questo momento per chiunque sarebbe difficile essere l’allenatore del Milan, la squadra non è coesa in campo e nello spogliatoio”.