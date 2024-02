Inter, non ci voleva: Inzaghi perde Thuram per infortunio

Problema muscolare per Marcus Thuram nel primo tempo del match di Champions League contro l’Atletico Madrid: l’attaccante francese costretto al cambio

Tegola per l’Inter quasi al termine del primo tempo del match contro l’Atletico Madrid, valido per mancata degli ottavi di Champions League.

Marcus Thuram, fino a quel momento il migliore dei nerazzurri, sente tirare l’interno coscia dopo una conclusione dal limite bloccata in due tempi di Oblak. L’attaccante francese si accascia a terra e viene subito soccorso dai medici: esce dal campo, si confronta con Inzaghi, prima di rientrare sul terreno di gioco per gli ultimi secondi della prima frazione. Al duplice fischio Thuram scuote però la testa rientrando negli spogliatoi, mentre scambia qualche battuta con il connazionale Griezmann. Defezione importante quindi per Inzaghi, che nella ripresa dovrà rinunciare al suo gioiello.

A bordocampo ha accelerato così il riscaldamento Arnautovic, pronto a subentrare al compagno di squadra infortunato per far coppia in attacco con capitan Lautaro Martinez. Problema muscolare quindi alla coscia destra per Thuram, da valutare ovviamente nelle prossime ore in vista dei prossimi impegni dell’Inter. Intanto, fronte Atletico Madrid, ha accelerato il riscaldamento anche Morata: l’ex Juventus, recuperato dall’infortunio al ginocchio, è pronto a essere tra i protagonisti della partita del Meazza nel secondo tempo.

Dai primi aggiornamenti dentro la pancia di San Siro, Thuram ha rimediato una contrattura all’adduttore della coscia destra. Nuovi accertamenti previsti nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero dell’attaccante francese.