Napoli, dopo Calzona è già pronto Mourinho: l’indizio

Il Napoli riparte da Calzona ma pensa già al futuro, torna in auge il nome di Mourinho: l’indizio che avvicina lo Special One

L’ennesimo ribaltone in casa Napoli ha portato Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Addio di Mazzarri e terzo tecnico stagionale per i partenopei, in una annata post scudetto dai contorni sempre più surreali. Ma occhio a quello che può riservare il futuro.

Nel finale di stagione, De Laurentiis si affida all’ex vice di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti, per provare a raddrizzare almeno parzialmente la baracca. Ma anche in questo caso, sarà una soluzione a tempo. Per Calzona infatti il contratto è stato siglato soltanto fino al termine della stagione. Il che vuol dire che il Napoli dovrà, per la prossima, trovare un altro allenatore. E l’ipotesi clamorosa in tal senso si chiama Josè Mourinho.

Mourinho per il Napoli del futuro, l’idea a sorpresa di De Laurentiis

De Laurentiis, interpellato alcuni giorni fa sul portoghese, ha smentito che si tratti di un profilo che possa interessare per la panchina. Ma forse ci sta pensando ugualmente e c’è un indizio a sorpresa che avvicina lo Special One.

Secondo i principali bookmakers, infatti, sarebbe proprio il tecnico esonerato poche settimane fa dalla Roma il favorito per la panchina partenopea a giugno. La quota per il suo approdo a Napoli, per Better e Goldbet è quotato ad appena 2.50. C’è ancora Antonio Conte, poi, nei pensieri di De Laurentiis (bancato a 4.00). Più distanti Thiago Motta e Gilardino, a quota 6.00, Vincenzo Italiano a 8.00, Fabio Cannavaro a 15.00 e il ritorno di Sarri a 20.00.