Probabili formazioni Napoli-Barcellona: per Calzona subito un infortunio, torna Joao Felix

E’ il primo Napoli di Francesco Calzona, che allo stadio Maradona sfida il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League

Ribaltone in casa Napoli dopo l’1-1 interno contro il Genoa. De Laurentiis ha chiesto alla federcalcio slovacca l’ok per permettere a Calzona di allenare fino a fine stagione il club azzurro. Detto fatto, il debutto da primo allenatore di una squadra è contro il Barcellona.

Il nuovo mister del Napoli ha ammesso di aver guardato il Barcellona nel corso dell’anno solo da spettatore, da interessato del calcio. E nelle ultime ore ha dovuto guardare con occhio più analitico la formazione blaugrana, per studiare i punti deboli e i punti di forza. Calzona non ha avuto neanche tante ore a disposizione per allenare la squadra, tant’è che ha svolto solo una seduta tattica alla vigilia e un allenamento di rifinitura alla mattina del match.

Il Barcellona si presenta con diversi indisponibili annunciati, come Ferran Torres, Balde, Marcos Alonso e chiaramente Gavi, che resterà infortunato per il resto della stagione e salterà anche gli Europei.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

Unico vero dubbio di formazione per mister Calzona è rappresentato a centrocampo. Non può giocare Zielinski perché escluso dalla lista UEFA, come mezzala sinistra ci sarà uno tra Cajuste o Traoré. In difesa torna Juan Jesus titolare al fianco di Rrahmani, mentre Mario Rui sarà schierato dal 1′ a sinistra. Per Mazzocchi solo panchina. Non convocato, invece, Ngonge.

L’autore del gol del pareggio contro il Genoa è stato escluso dai convocati a causa di un piccolo infortunio. Infatti, nell’allenamento di ieri a Castel Volturno, Ngonge si è allenato inizialmente a parte e poi si è integrato con il gruppo. Tramite una nota ufficiale, il club annuncia che Cyril ha subito un risentimento muscolare e non giocherà la supersfida contro il Barca.

In attacco il tridente che spaventa Xavi, come ammesso in conferenza stampa dall’allenatore catalano: Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Per Victor si tratta di un ritorno da titolare, visto che è assente da oltre un mese a causa dell’impegno in Coppa d’Africa.

Il Barcellona si schiererà a specchio, con il 4-3-3. Centrocampo di spessore e alto tasso tecnico con Christensen in mediana, Gundogan e De Jong mezzali. In attacco freschezza ed esperienza: Pedri, Lewandowski e il giovane Yamal. Panchina per Joao Felix, rientrato da un infortunio. L’attaccante portoghese è convocato e ha svolto l’allenamento con la squadra alla vigilia, ma non partirà dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvarastkhelia.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri.

Champions League, Napoli e Barcellona: dove vederla in tv

Napoli-Barcellona, match valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League si giocherà oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, allo stadio Maradona, alle ore 21.00. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Sarà necessario collegarsi al proprio account di Prime Video tramite app. La partita sarà visibile anche su Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l’App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.