“Vedremo cosa succederà”: Meluso avvisa Mazzarri e chiude il caso Zielinski

Le parole di Meluso prima del fischio d’inizio di Napoli-Genoa. Ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo degli azzurri

Una gara da non fallire quella contro il Genoa per il Napoli di Walter Mazzarri. Reduce dalla pesante sconfitta contro il Milan, gli Azzurri vogliono invertire immediatamente la rotta. Al “Maradona”, però, Simeone e compagni se la vedranno con un Genoa volenteroso che venderà cara la pelle.

Ai microfoni di DAZN sono diversi gli argomenti affrontati dal ds del partenopei, Meluso, nella consueta intervista pre partita. Ecco quanto dichiarato sia a proposito di Mazzarri che di Osimhen e Zielinski:

MAZZARRI? “Siamo in un mondo lavorativo dove tutto è in discussione come è giusto che sia. Mazzarri gode della nostra fiducia, sicuramente. Tutti stiamo lavorando affinché il Napoli arrivi il più in alto possibile. Certe strategie sono legate anche ai risultati, ma mi sento di dire che Mazzarri abbia molta fiducia da parte della proprietà, squadra e collaboratori. Può vivere tranquillamente le sue gare, poi strada facendo vedremo cosa succederà”.

OSIMHEN e ZIELINSKI – “Osimhen è uno dei classici calciatori a cui non piace perdere neanche una partita di allenamento. Sulle grandi motivazioni di Osimhen non abbiamo dubbi. Su Zielinski non ci rimaniamo male, fa parte di un percorso lavorativo. Piotr ha fatto altre scelte che abbiamo cercato anche con offerte importante di non far avvenire. Ad ogni modo in passato ci sono stati altri casi di calciatori in scadenza come Insigne e Mertens che hanno onorato il contratto che, come credo, anzi sono certo, farà anche Zielinski”.